Britanci priča največji železniški stavki v zadnjih 33 letih

Londonske postaje, ki so ob običajnih dnevih polne potnikov, so tokrat samevale. Odpovedi vlakov so presenetile predvsem turiste, ki se z vlaki opravijo v druge predele države, vključno z večjim delom Škotske in Walesa.

Upravljalci tamkajšnjih železnic so ocenili, da bo stavka, ki je načrtovana do sobote, povzročila večdnevne zamude pri transportu.

Številni vozniki so zaradi stavke na cesti pričakovali veliko gnečo, saj naj bi se potniki, ki se po navadi vozijo z vlaki, na pot odpravili z avtomobilom. A skrbi se niso uresničile, saj zjutraj v prometu niso zaznali večjih obremenitev, so zapisali na uradu, ki upravlja angleške avtoceste. Razloge, da do gneče na cestah ni prišlo, nekateri prepisujejo tudi temu, da so se številni odločili za delo od doma.

Stavko so začeli tudi delavci londonske podzemne železnice, ki ne bo obratovala pred osmo uro zjutraj. Učence in starše so zato pozvali, naj najdejo alternativne prevoze v šole.

Cene taksi prevozov v nebo

Okrnjen železniški prevoz pa so že izkoristili ponudniki taksi prevozov in vozniki Uberja. Številni uporabniki že poročajo o skokovitem dvigu cen, nekatera taksi podjetja imajo zapolnjene vse kapacitete. Eden izmed uporabnikov Uberja je na Twitterju potarnal, da mu je voznik obljubil, da ga bo "rešil težav" in ga peljal, pri tem pa mu zaračunal 30 funtov (35 evrov), kar je skoraj dvakrat več, kot je plačal pred stavko.

Mnogi se pritožujejo tudi nad ceno taksija od letališča London Heathrow do središča v Londonu. Za razdaljo okoli 30 kilometrov zaračunajo tudi 200 funtov (233 evrov), so zgroženi uporabniki Twitterja, ki dodajajo, da bojo rajši pešačili kot plačali tako visoko ceno.

Na drugi strani so se na družbenih omrežjih oglasili tudi nekateri londonski taksisti, ki pozivajo, naj slabe jeze uporabniki ne stresajo na voznike.