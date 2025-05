Britanci s parado obeležili 80 let od konca 2. svetovne vojne

Slovesnost se je začela z recitacijo slavnega govora britanskega premierja Winstona Churchilla točno ob 12. uri, ko so v Londonu zadoneli zvonovi Big Bena. Sledila je vojaška parada, ki so si jo ogledali tudi člani britanske kraljeve družine, nato pa so London preletela vojaška letala. Poleg sodobnih so sodelovala tudi zgodovinska letala in akrobatska skupina Rdeče puščice.