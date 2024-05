Britanci vse bliže generaciji brez tobaka

Spodnji dom parlamenta v Veliki Britaniji je potrdil zakon, ki prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov vsem Otočanom, rojenim po 1. januarju 2009, in tako naredil prvi korak pri uvajanju enega izmed najstrožjih protikadilskih zakonov na svetu. Naslednji na tnalu so vejpi in elektronske cigarete. Vlada je kljub podpori večine poslancev v parlamentu pričakovano naletela na ostre kritike, predvsem, da je zakon nedemokratičen in da posega v svoboščine ljudi.