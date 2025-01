Britanci še vedno v primežu snega in ledu, ponekod tudi poplave

Oblasti so za dele Anglije in Walesa konec tedna razglasile oranžno vremensko opozorilo, ki so ga danes zjutraj podaljšale, vendar pa zdaj velja le še za manjše območje na severu in severovzhodu Anglije. Za večje dele Škotske, Walesa in drugod po Angliji velja rumeno opozorilo.

Medtem ko ponekod v Združenem kraljestvu velja opozorilo pred snegom in ledom, so za dele Anglije in Walesa izdali več sto opozoril pred poplavami zaradi dežja in taljenja snega spričo blagih temperatur, poročajo britanski mediji.

Zaradi snega in ledenega dežja je minuli konec tedna prišlo do odpovedi in zamud v letalskem prometu. V nedeljo so začasno zaprli vzletno-pristajalne steze med drugim na letališčih v Manchestru in Liverpoolu, vendar so jih medtem znova odprli, še vedno pa prihaja do zamud.

Zaprte so tudi številne regionalne ceste, prizadet je železniški promet, poroča britanski BBC.

Na severovzhodu Škotske so bili zaradi snega in ledu danes prisiljeni zapreti številne šole in vrtce. Po podatkih meteorološkega urada so temperature v nedeljo zvečer v škotskem visokogorju padle na 13,3 stopinje Celzija pod ničlo.

Zaradi snega in ledu so izdali rumeno opozorilo tudi za Severno Irsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Težave z vremenom imajo tudi drugod po Evropi. Trajajoče močno deževje in taljenje snega sta danes povzročila razlivanje reke Mozele na zahodu Nemčije. Center za napovedovanje poplav v zvezni deželi Porenje-Pfalško je opozoril, da naj bi nivo vode dosegel vrh danes zvečer. Vodostaj naj bi se močno dvignil tudi na manjših pritokih Mozele, poroča dpa.

Sneg in led sta sicer v nedeljo povzročila zamude in odpovedi letov na nemških letališčih, od koder danes za zdaj ne poročajo o težavah. Nemška meteorološka služba sicer še naprej opozarja na previdnost na cestah zaradi poledice.

Oblasti v sosednji Belgiji pa so za danes izdale opozorilo pred močnim vetrom, s sunki do 90 kilometrov na uro, poročajo belgijski mediji.