Britanci so za hitrejše okrevanje bolnikov z rakom vzpostavili vadbeni program

Britanski Nacionalni zdravstveni sistem (NHS) je vzpostavil program za bolnike, ki so zboleli za rakom. Načrt je, da še pred začetkom terapije, v roku 48 ur po postavljeni diagnozi, začnejo z vadbenim programom v fitnesu, in to vsaj trikrat na teden. Visoko intenzivne vadbe in trening moči bodo spremljali tudi nasveti nutricionistov in psihologov. S tem želijo zmanjšati stranske učinke kemoterapije in čas, ki ga bolniki po operaciji oziroma v okviru zdravljenja preživijo v bolnišnici.

V širši okolici Manchestra v programu že sodeluje več kot 500 ljudi, pričakujejo pa, da se bo v naslednjih dveh letih vključilo še več kot 2000 bolnikov. Podoben program že izvajajo tudi v Leicestru, Londonu in Yorkshiru.

David Fowles, ki se je v program vključil to leto, mu pripisuje velike zasluge za hitro okrevanje. "Če bi mi februarja nekdo povedal, da bom začel hoditi v fitnes, se bi jim smejal," je povedal 68-letni upokojenec. "Moj svetovalec me je vprašal, če bi poskusil pred operacijo, dejal mi je, da bom tako prej odšel iz bolnišnice. Privolil sem," je povedal Fowles. "Operacija je bila precej težka, trajala je deset ur in pol. Zdravniki so mi rekli, da bom v bolnišnici dva, tri ali celo štiri tedne. No, na koncu sem okreval v devetih dneh, in to pripisujem programu," je povedal navdušeni 60-letnik. "Februarja sem dobil tudi vnuka. Tudi on me je seveda navdihnil, da se spravim v formo," je še dodal.