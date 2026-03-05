Britanci ujeti na Bližnjem vzhodu: prvi evakuacijski let ni poletel

Prvi britanski čarterski let za evakuacijo Britancev z Bližnjega vzhoda, ki bi moral iz Omana poleteti v sredo ob 19. uri, ni vzletel zaradi tehničnih težav, poroča BBC. Let so prestavili in naj bi tako po novem poletel danes.
Eden od potnikov, ki je čakal na evakuacijo, je dejal: "Premestili so nas v hotel. Pričakuje se, da bo odhod potekal pozneje danes. To je popolna farsa." Še eden od potnikov je medtem dejal, da je situacija izjemno težka.
Oseba je dejala, da je prišlo do "zapletov", vendar da zamude "niso bile nič zloveščega, mislim, da so bile večinoma administrativne težave".
Britanski minister za mejno varnost in azil Alex Norris je dejal, da v prihodnjih dneh pričakujejo več evakuacijskih letov. Dejal je, da sam ve za dva takšna leta, a da ne želi govoriti o natančni številki. Norris je ob tem dejal, da opažajo tudi "znaten porast komercialnih letov".
Na Bližnjem vzhodu ostaja po podatkih 130.000 Britancev, ki jih Združeno kraljestvo poskuša umakniti z nevarnega območja. BBC poroča, da se po več dneh motenj v letalskem prometu nekateri leti na Bližnjem vzhodu nadaljujejo.
Letalski družbi Emirates in Etihad Airways opravljata omejeno število letov, omejene letalske operacije pa so se začele izvajati tudi na mednarodnem letališču Zayed, je sporočila tiskovna pisarna Abu Dhabija.
Slovenija, Nemčija, Španija, Nizozemska in druge evropske države so že izvedle več evakuacijskih letov. Prvi repatriacijski leti so medtem pristali tudi v Tel Avivu, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na izraelsko ministrstvo za promet.
Qatar Airways je zjutraj sporočil, da bo v četrtek iz Muškata v Omanu izvedel evakuacijske lete v več evropskih mest, vključno z Londonom, Berlinom, Københavnom, Madridom, Rimom in Amsterdamom. Glavne operacije letalske družbe iz prestolnice Dohe pa medtem ostajajo začasno prekinjene "zaradi zaprtja katarskega zračnega prostora".