Britanci ujeti na Bližnjem vzhodu: prvi evakuacijski let ni poletel

Prvi britanski čarterski let za evakuacijo Britancev z Bližnjega vzhoda, ki bi moral iz Omana poleteti v sredo ob 19. uri, ni vzletel zaradi tehničnih težav, poroča BBC. Let so prestavili in naj bi tako po novem poletel danes.

Eden od potnikov, ki je čakal na evakuacijo, je dejal: "Premestili so nas v hotel. Pričakuje se, da bo odhod potekal pozneje danes. To je popolna farsa." Še eden od potnikov je medtem dejal, da je situacija izjemno težka.

Oseba je dejala, da je prišlo do "zapletov", vendar da zamude "niso bile nič zloveščega, mislim, da so bile večinoma administrativne težave".