Britanci v pričakovanju novega premierja ali premierke

Bo Borisa na premierskem stolčku zamenjal Rishi ali Liz? Člani konservativne stranke so že oddali svoje glasove, kdo jih je dobil največ in bo torej prevzel vodstvo stranke in posledično tudi države, pa bo znano v ponedeljek. A mnogi torijci menijo, da nihče od kandidatov ni primeren za to mesto.

Ob polnoči se je izteklo glasovanje o novem šefu britanskih konservativcev, ki bo nato postal novi britanski premier. Člani stranke so izbirali med zunanjo ministrico Liz Truss in nekdanjim finančnim ministrom Rishijem Sunakom. Glede na napovedi se prepričljiva zmaga na strankarskem glasovanju obeta dosedanji zunanji ministrici. Imela naj bi namreč za več kot 30 odstotnih točk prednosti.

icon-expand Kdo bo bodoči britanski premier: Rishi Sunak ali Liz Truss? FOTO: AP

Če bo Liz Truss res zmagala, bo tretja ženska na Downing Streetu 10. Pred tem sta ta položaj zasedali Margaret Thatcher (1979–1990) in Theresa May (2016–2019). Sunak pa bi se ob morebitni zmagi v zgodovino zapisal kot prvi nebeli britanski premier. Johnson julija odstopil s čela stranke Iskanje novega šefa konservativcev se je začelo julija, ko je Boris Johnson po številnih odhodih svojih najbližjih sodelavcev odstopil s čela stranke ter napovedal, da se bo po izvolitvi naslednika umaknil tudi s premierskega položaja.

Johnsonov odstop je bil posledica številnih afer, v katere se je zapletel sam oziroma njegovi sodelavci, njegova podpora v stranki in v javnosti pa je strmoglavila. Glasovanje potekalo ves avgust V tekmo za nasledstvo se je podalo osem kandidatov. O njih so v več krogih glasovali poslanci konservativne stranke in na koncu sta v igri ostala le 42-letni Sunak, čigar odstop je v veliki meri pripomogel k odstopu Johnsona, in 47-letna Truss, ki mu je ostala zvesta do konca.

O njiju so nato odločali člani stranke na glasovanju, ki je od začetka avgusta potekalo po pošti. Glasovnice so morali poslati do konca petka, izid glasovanja pa bodo razkrili v ponedeljek. V torek sledi uradni odstop Johnsona s premierskega položaja Dan po imenovanju novega šefa torijcev naj bi Johnson kraljici Elizabeti II. predal odstopno izjavo, monarhinja pa bo nato imenovala naslednika ali naslednico. Dogodek običajno poteka v Buckinghamski palači, tokrat pa se bo Johnson odpravil v dvorec Balmoral na Škotskem. 96-letni kraljici bo s tem prihranil pot v London.

icon-expand Boris Johnson se v ponedeljek poslavlja s funkcije premierja FOTO: AP

S čim sta kandidata skušala prepričati strankarske kolege? Po poročanju britanskega Sky News številni člani konservativcev menijo, da ne Trussova ne Sunak nista iz pravega testa za zahtevne naloge, ki čakajo bodočega šefa stranke in vlade. Od Johnsonovega naslednika namreč pričakujejo, da bo poenotil stranko ter državo uspešno popeljal iz gospodarske in politične krize. Pri odločanju naj bi glavno vlogo igrala osebnost kandidata oziroma kandidatke, manj so se člani stranke ozirali na obljube. Po škandalih, v katere je bil vpleten Johnson, je v julijski anketi YouGov med člani konservativcev polovica vprašanih namreč dejala, da se jim zdi najpomembneje to, da bo novi šef pošten in z integriteto.

Poleg tega si jih večina želi vrnitve h konvencionalnim konservativnim vrednotam, kot so nizki davki. Slednji so ključna točka v programu Liz Truss, medtem ko Rishi Sunak protikandidatko obtožuje, da ljudem obljublja nemogoče v času, ko se država sooča z desetodstotno inflacijo, ki naj bi čez zimo še narasla. Po oceni analitikov je Trussova med kampanjo bolje oblikovala svoje glavno sporočilo volivcem. Politolog John Curtice je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je vsakomur jasno, da je ključna točka zanjo znižanje davkov, medtem ko glavnega sporočila Sunaka ni bilo mogoče razbrati. Analitik Tim Bale je ocenil, da se je kandidatka v kampanji bolj približala navadnim ljudem, medtem ko Sunaka povezujejo z elitami. Vnuk priseljencev iz Indije, ki je poročen z milijonarko, je poleg tega izpadel kot izdajalec, saj je v zadnjem trenutku zapustil Johnsona. O premierju odloča le 0,3 odstotka prebivalstva V Združenem kraljestvu sicer ni nič nenavadnega, da se zgodi menjava na čelu vlade sredi mandata. Vladajoča stranka namreč ob odhodu premierja ni zavezana k razpisu predčasnih volitev. Tudi Margaret Thatcher je po odstopu leta 1990 na čelu vlade nasledil dotedanji finančni minister John Major. A dejstvo, da v državi s 67 milijoni prebivalcev o novem premierju odloča le približno 200.000 članov konservativne stranke oziroma 0,3 odstotka prebivalstva, je deležno kritik.

icon-expand Boris Johnson FOTO: AP

Poleg tega struktura članstva vladajoče stranke nikakor ne odraža strukture britanskega prebivalstva, v stranki namreč prevladujejo starejši beli moški, ki so nadpovprečno premožni. Po poročanju AFP je 39 odstotkov članov konservativcev starejših od 65 let, medtem ko je v celotni britanski populaciji ta delež 20-odstoten. 96 odstotkov je belcev, medtem ko je v splošni populaciji delež za deset odstotnih točk nižji. Dve tretjini članov stranke so moški.