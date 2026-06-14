Britanci vdrli na tanker iz ruske senčne flote in ga zasegli

Britanske oborožene sile so se v nedeljo zjutraj v Rokavskem prelivu vkrcale na ruski tanker tajne flote, je sporočil britanski premier Keir Starmer. V šesturni operaciji so kraljevi marinski komandosi in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu prestregli plovilo in se nanj prvič vkrcali, s podporo RAF. "Na plovilo Smyrtos so vdrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, kljub prizadevanjem Rusije, da bi se izognila sankcijam in še naprej podžigala svojo barbarsko vojno proti Ukrajini," pa so zapisali v izjavi ministrstva.

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Na videoposnetkih, ki jih je delilo ministrstvo za obrambo, je mogoče videti oboroženo osebje, ki se v temi vkrcava na plovilo s hitrim spuščanjem iz helikopterja. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga bodo nadzorovali. Operacijo so podpirala letala Pomorske letalske skupine, letalo RAF P-8 ter ladji HMS Sutherland in HMS Ledbury, so dodali.

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