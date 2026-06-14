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Britanci vdrli na tanker iz ruske senčne flote in ga zasegli

London, 14. 06. 2026 11.00 pred 40 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.P. STA
Britanci zasegli tanker (X)

Britanske sile so v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Ob tem so potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Britanski premier Keir Starmer je ob tem dejal: "Ta uspešna operacija je zadala še en udarec Rusiji in predstavlja opomin tistim, ki spodbujajo Putinovo vojno v Ukrajini, da se ne morejo skriti."

Britanske oborožene sile so se v nedeljo zjutraj v Rokavskem prelivu vkrcale na ruski tanker tajne flote, je sporočil britanski premier Keir Starmer. V šesturni operaciji so kraljevi marinski komandosi in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu prestregli plovilo in se nanj prvič vkrcali, s podporo RAF.

"Na plovilo Smyrtos so vdrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, kljub prizadevanjem Rusije, da bi se izognila sankcijam in še naprej podžigala svojo barbarsko vojno proti Ukrajini," pa so zapisali v izjavi ministrstva.

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Na videoposnetkih, ki jih je delilo ministrstvo za obrambo, je mogoče videti oboroženo osebje, ki se v temi vkrcava na plovilo s hitrim spuščanjem iz helikopterja.

Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga bodo nadzorovali. Operacijo so podpirala letala Pomorske letalske skupine, letalo RAF P-8 ter ladji HMS Sutherland in HMS Ledbury, so dodali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Britanski premier je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, "da se ne morejo skriti". "Želim se pokloniti vsem vpletenim, vključno z našimi oboroženimi silami in policisti, ki 24 ur na dan, 365 dni v letu, skrbijo za varnost te države," je dodal Starmer.

Britanski obrambni minister Dan Jarvis je opozoril, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, njihova akcija pa da je zadala udarec Putinovi nezakoniti vojni.

Po podatkih spletne strani za sledenje plovilom MarineTraffic zaseženo plovilo pluje pod kamerunsko zastavo. Svojo pot je začelo 5. junija iz ruskega pristanišča Ust-Luga, naftnega terminala blizu Sankt Peterburga, nato pa je v soboto prečkalo zahodno stran Rokavskega preliva, piše BBC.

Plovilo je bilo sankcionirano julija 2024 in je od takrat dvakrat spremenilo ime iz Myrtos v Smyrtos, prav tako pa tudi zastavo, pod katero pluje.

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KOMENTARJI13

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borjac
14. 06. 2026 12.59
Fantastičen uspeh Britanskih specialcev , ker so vdrli na ruski tanker poln neoboroženih mornarjev , in ga zavzeli , nekaj neverjetnega !!! verjetno jim bodo dali medalje za zasluge , kar pripada še 2 tanka zastonj goriva , hrabri ljudje tile specialci.
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+2
4 2
blef
14. 06. 2026 12.52
Meni je to sporno, da se lahko spomni EU, ZDA ali UK in reče nihče ne bo vozil ruske nafte, ker mi to prepovedujemo zaradi vojne v Ukrajine ali pa naslednjič zaradi tega, ker nas Putin ne uboga. Isto bi lahko rekla Rusija za drugo stran seveda nima moči da bi dejansko to izvedla ampak, če se jih preveč stisne v kot lahko pride do hudih posledic.
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+4
6 2
Komentatorskijunky
14. 06. 2026 13.00
nobenih posledic ne bo. Kot si sam rekel (VP) nima moči. Sploh pa ww3 ni na meniju nikogar. To vidimo v Ukr, Iran,... Igra pač, nekakšna Matrica style
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-1
0 1
1butnskala
14. 06. 2026 12.47
Kazen sledi
Odgovori
+4
5 1
jebivoje
14. 06. 2026 12.47
to je dobesedno piratstvo
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+8
9 1
dannyer
14. 06. 2026 12.46
to je piratsvto kraja, in cel onapad na rusijo. se lahko rusija izgovarja. britanja preveč vojaško hujska. rusi pa naj obrožio svoje ladje in jih začenjajo ponovno spremlajti z vojsko la ipa dajo vojake na ladjo in preprečijo napad ali piratstva.
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+4
6 2
Kakosmodanes
14. 06. 2026 12.27
Britanci ali mislite, da vas bo Putin samo gledal.
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+6
12 6
Komentatorskijunky
14. 06. 2026 12.52
točno tako - samo gledal bo, ker mu drugega ne preostane. Prevelike sile mu stojijo nasproti in on se tega za razliko od tebe zaveda. Sploh pa ga ne zanima "totalna vojna" proti vsem, ker vidi že v ukr realno sliko.
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-3
0 3
markan3
14. 06. 2026 13.03
@komentator... 🔥 je 👹
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0 0
LevoDesniPles
14. 06. 2026 12.25
lol to je tko kot da ti policajci vdrejo na dom zato ker imaš avto namesto na triglavu zavarovan pri savi
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+9
14 5
Martinović
14. 06. 2026 12.25
Raven usposobljenosti Britancev je tudi katastrofa, na civilne tankerje se vkrcajo somalijski pirati v opankah in kratkih hlačah. Britanci pa angažirajo SAS, RAF, mornarico…vse kar premorejo, Starmer pa to oglašuje kot vojaško operacijo najvišje ravni. Zahodno gobezdanje in napihovanie za hrbti Ameikancev je prav patetično!
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+9
17 8
myomy
14. 06. 2026 12.24
A s piratstvom "skrbijo za varnost VB"?
Odgovori
+7
13 6
Komentatorskijunky
14. 06. 2026 12.54
lep poskus sprenevedanja, myomy
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-2
0 2
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