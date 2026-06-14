Britanci vdrli na tanker iz ruske senčne flote in ga zasegli

Britanske oborožene sile so se v nedeljo zjutraj v Rokavskem prelivu vkrcale na ruski tanker tajne flote, je sporočil britanski premier Keir Starmer. V šesturni operaciji so kraljevi marinski komandosi in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu prestregli plovilo in se nanj prvič vkrcali, s podporo RAF.
"Na plovilo Smyrtos so vdrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, kljub prizadevanjem Rusije, da bi se izognila sankcijam in še naprej podžigala svojo barbarsko vojno proti Ukrajini," pa so zapisali v izjavi ministrstva.
Na videoposnetkih, ki jih je delilo ministrstvo za obrambo, je mogoče videti oboroženo osebje, ki se v temi vkrcava na plovilo s hitrim spuščanjem iz helikopterja.
Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga bodo nadzorovali. Operacijo so podpirala letala Pomorske letalske skupine, letalo RAF P-8 ter ladji HMS Sutherland in HMS Ledbury, so dodali.
Britanski premier je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, "da se ne morejo skriti". "Želim se pokloniti vsem vpletenim, vključno z našimi oboroženimi silami in policisti, ki 24 ur na dan, 365 dni v letu, skrbijo za varnost te države," je dodal Starmer.
Britanski obrambni minister Dan Jarvis je opozoril, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, njihova akcija pa da je zadala udarec Putinovi nezakoniti vojni.
Po podatkih spletne strani za sledenje plovilom MarineTraffic zaseženo plovilo pluje pod kamerunsko zastavo. Svojo pot je začelo 5. junija iz ruskega pristanišča Ust-Luga, naftnega terminala blizu Sankt Peterburga, nato pa je v soboto prečkalo zahodno stran Rokavskega preliva, piše BBC.
Plovilo je bilo sankcionirano julija 2024 in je od takrat dvakrat spremenilo ime iz Myrtos v Smyrtos, prav tako pa tudi zastavo, pod katero pluje.
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