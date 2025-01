Za otroštvo brez pametnih telefonov, povezali so se v nacionalno gibanje

Kdaj otroku kupiti pametni telefon? Čim pozneje, poudarja stroka, vedno več britanskih staršev pa mejo postavlja pri 14 letih. Povezali so se v nacionalno gibanje, ki se imenuje "Otroštvo brez pametnega telefona" in šteje več kot 70 tisoč članov. Njihov glavni cilj je ustvariti generacijo šolarjev, ki pri enajstih letih ne bi bila vajena pametnega telefona. Pri tem imajo podporo ravnateljev, učiteljev in psihologov, ki opozarjajo, da so številni najstniki odvisni od sodobnih tehnologij, imajo težave s koncentracijo in trpijo zaradi pomanjkanja spanja. Nekatere britanske šole so že napovedale strožje pogoje za uporabo pametnih telefonov.