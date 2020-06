Britanec bežal pred napadalnim psom in 'zgrmel' v vodnjak. Rešili so ga po šestih dneh

29-letni Britanec Jacob Roberts je skoraj teden dni preživel 'ujet' v vodnjaku na Baliju. V približno štiri metre globoko jamo v bližini vasice Pecatu je padel, medtem ko je bežal pred napadalnim psom, ki ga je preganjal. Njegove klice je slišal kmet in poklical na pomoč pristojne, so včeraj sporočile indonezijske oblasti.

"Jacobove klice na pomoč je slišal domačin, ki se je odpravljal nahranit svoje govedo," je pojasnil vodja reševalcev Gede Darmada. Nesrečni Britanec si je ob padcu v skoraj popolnoma prazen oziroma izsušen vodnjak zlomil nogo. Kot je razložil pristojnim, je skušal ubežati psu, ki ga je preganjal skozi vas.

"Videti je bil suh in poškodovan," je po poročanju britanskega časnika The Guardian dejal Yusak Agustinus Sooaj, komandir policije v bližnji Kuti. Je pa bilo na srečo v vodnjaku vendarle toliko vode, da 29-letnik ni popolnoma dehidriral. "Imel je poškodovano nogo in zato – čeprav je bil vodnjak prazen – ni mogel splezati ven. Voda, ki je še bila v vodnjaku, pa ga je najverjetneje ohranila pri življenju," so po poročanju tujih medijev dejale priče. Policisti so ga, ko jim ga je le uspelo dvigniti iz betoniranega vodnega zajetja, nato prepeljali na zdravljenje v bližnjo bolnišnico.

Vasica Pecatu se nahaja v bližini priljubljene balijske turistične točke Nusa Dua. Ni sicer še povsem jasno, ali se je Roberts na tem indonezijskem otoku mudil kot turist ali pa tam živi. Na Baliju zaradi pandemije novega koronavirusa sicer že več mesecev velja popolna 'zapora' javnega življenja, se pa posamezna območja počasi le prebujajo iz karantene oziroma osamosvojitve.