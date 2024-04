Britanec je postal prvi človek, ki je pretekel celotno dolžino Afrike

Nekaj ur pred koncem izziva je na spletu zapisal: "Ne morem verjeti, da je skoraj konec. Kmalu se vidimo, fantje in dekleta." 27-letni Russ Cook je s tem postal prvi človek na svetu, ki je pretekel 16.000-kilometrsko zahodno obalo Afrike. Britanca z vzdevkom "Hardest Geezer" (op. a. največji čudak) so na ciljni črti pričakali vzkliki in navdušenje tistih, ki so ga pričakali na koncu poti.

Med skoraj enoletnim podvigom se je moral 27-letnik soočiti tudi z marsikatero nevšečnostjo. Tu so bili zapleti z vizumom, zdravjem in tudi oborožen rop. Vendar pa Cooka to ni ustavilo, piše The Independent. V Angoli so njega in njegovo ekipo namreč oropali ter jim ukradli fotoaparate, telefone in potne liste.