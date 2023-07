Britanec, ki je želel odpreti vrata na letalu v Zadru, ostaja v priporu

Na letu iz Zadra se je v soboto odvila prava drama. Posnetki, ki so se v soboto pojavili na spletu, prikazujejo, kako mlad moški vstane s sedeža, kriči, nato pa stopi proti sprednjemu delu letala in od osebja zahteva, da odpre vrata. Kot je sporočila hrvaška policija, gre za 27-letnega boksarja.

Medtem ko ga je poskušal obvladati, je 27-letnik lažje poškodoval policista. Ves čas postopka, ko so ga želeli policisti privesti na sodišče, se je Britanec namreč aktivno upiral in fizično napadal policiste, zato so ti uporabili prisilna sredstva.

Po neuradnih informacijah RTL Britanec, ki ostaja v priporu, ne želi komunicirati z oblastmi. Na Hrvaško sta prispela tudi njegov oče in partnerica, ki sta povedala, da sta zelo zaskrbljena. Kot še poroča RTL, je možno, da ga bo sodnik poslal v psihiatrično bolnišnico.