Britanec na dopustu v Dubaju snemal rakete, zdaj v priporu

Počitnice v Dubaju so se za 60-letnika iz Londona sprevrgle v nočno moro, poročajo britanski mediji. Zaradi snemanja iranskih raket nad mestom ga je v ponedeljek pridržala dubajska policija, je sporočila organizacija Detained in Dubai (Prijeti v Dubaju), ki je priskočila na pomoč njegovi družini.

Kljub temu da ni imel slabih namenov, se Britanec zdaj sooča s hudimi obtožbami. Po besedah direktorice organizacije za človekove pravice Radhe Stirling je obtožen uporabe "omrežja ali orodja informacijske tehnologije za oddajanje, objavljanje ali širjenje lažnih novic, govoric ali provokativne propagande, ki bi lahko spodbudila javno mnenje ali motila javno varnost".

V Združenih arabskih emiratih veljajo strogi zakoni o kibernetski kriminaliteti, v praksi pa so posamezniki lahko obtoženi že zaradi deljenja ali komentiranja določenega videoposnetka, ki že kroži po spletu.

Če bo 60-letnik spoznan za krivega, mu grozi dve leti zapora ali denarna kazen od 20.000 do 200.000 AED (4762 evrov do 47.629 evrov), poleg tega pa še deportacija.

Po navedbah Detained in Dubai so tamkajšnje oblasti v zadnjih dneh na podlagi istih zakonov prijele še 20 ljudi.