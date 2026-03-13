Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanec na dopustu v Dubaju snemal rakete, zdaj v priporu

Dubaj, 13. 03. 2026 09.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Škoda na dubajskem nebotičniku po napadu z dronom

V Dubaju so pridržali 60-letnega britanskega turista, potem ko je policija na njegovem telefonu našla videoposnetek iranskega raketnega napada na mesto. Kljub temu da je posnetek nemudoma izbrisal, so ga pridržali. Grozi mu do dve leti zapora. Na podlagi strogih zakonov o kibernetski kriminaliteti so v ZAE v zadnjih dneh prijeli še 20 ljudi različnih narodnosti.

Počitnice v Dubaju so se za 60-letnika iz Londona sprevrgle v nočno moro, poročajo britanski mediji. Zaradi snemanja iranskih raket nad mestom ga je v ponedeljek pridržala dubajska policija, je sporočila organizacija Detained in Dubai (Prijeti v Dubaju), ki je priskočila na pomoč njegovi družini.

Kljub temu da ni imel slabih namenov, se Britanec zdaj sooča s hudimi obtožbami. Po besedah direktorice organizacije za človekove pravice Radhe Stirling je obtožen uporabe "omrežja ali orodja informacijske tehnologije za oddajanje, objavljanje ali širjenje lažnih novic, govoric ali provokativne propagande, ki bi lahko spodbudila javno mnenje ali motila javno varnost".

V Združenih arabskih emiratih veljajo strogi zakoni o kibernetski kriminaliteti, v praksi pa so posamezniki lahko obtoženi že zaradi deljenja ali komentiranja določenega videoposnetka, ki že kroži po spletu.

Če bo 60-letnik spoznan za krivega, mu grozi dve leti zapora ali denarna kazen od 20.000 do 200.000 AED (4762 evrov do 47.629 evrov), poleg tega pa še deportacija.

Po navedbah Detained in Dubai so tamkajšnje oblasti v zadnjih dneh na podlagi istih zakonov prijele še 20 ljudi.

Ostanki iranskega drona v središču Dubaja
Ostanki iranskega drona v središču Dubaja
FOTO: Profimedia

Združeni arabski emirati so od začetka konflikta na Bližnjem vzhodu tarča povračilnih iranskih napadov. Od začetka vojne so zabeležili že 1514 iranskih brezpilotnih letalnikov in 268 balističnih raket.

Kot je pojasnila Stirlingova, so dubajske oblasti zaradi trenutnih napetosti v regiji izjemno občutljive, ukrepe zoper tiste, ki snemajo, pa po njenem mnenju uvajajo, da bi "ohranili podobo, da je mesto varno za turiste".

Kritiziranje vlade je v ZAE nezakonito, oblasti pa izvajajo strog nadzor nad pretokom informacij.

britanec dubaj rakete snemanje

Kdo krade table nemške vasi Sören?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosile to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosile to pomlad
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
vizita
Portal
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Ta zvezda je starejša od vesolja
Ta zvezda je starejša od vesolja
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
okusno
Portal
Viralna 'retinol' solata, ki je obnorela družbena omrežja
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564