Britanec na letu iz Zadra skušal odpreti vrata letala

Na letu iz Zadra se je v soboto odvila prava drama. Posnetki, ki so se v soboto pojavili na spletu, prikazujejo, kako mlad moški vstane s sedeža, kriči, nato pa stopi proti sprednjemu delu letala in od osebja zahteva, da odpre vrata. A na srečo sta posredovala dva potnika, ki sta Britanca, še preden bi lahko prišel do vrat letala, fizično obvladala in podrla na tla. Dekle, ki je posnelo videoposnetek, je po poročanju Indexa.hr povedalo, da se je večina potnikov vračala s festivala Hideout, ki je potekal med 25. in 29. junijem v Zrćah, mladenič pa naj bi bil po njenem pričevanju pijan in pod vplivom drog. "Zdi se, da se je letalo v času incidenta premikalo po stezi in se pripravljalo na vzlet," poroča medij. Sodeč po še enem posnetku, pa je varnostno osebje Britanca naposled pospremilo z letala.