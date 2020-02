Britanec v Egiptu aretiran, ker naj bi spolno nadlegoval policista

"Preverili smo varnostne posnetke. Potnik je nadlegoval policista, ki je opravljal varnostni pregled. Ko so preverili posnetke, so videli, da je policist govoril resnico," je povedala vodja letališča Samia Mossad. Dodala je še, da ji policist ni želel povedati, kje se ga je britanski turist dotikal, saj incident ne želi opisovati ženski.

Mossadova je zavrnila prošnjo Guardiana za ogled varnostnih posnetkov, saj naj bi vsebovali zaupne informacije. Provladni egiptovski spletni portal Cairo24 je citiral policijski vir, ki trdi, da turist ni upošteval zakona in je z opolzkimi kretnjami nadlegoval policista, ki je varoval javni red. Na letališču je po incidentu izbruhnil prepir, policist pa je zahteval, da se upošteva njegove pravice in kaznuje Britanca.

Egiptovski tožilci so za Camoccia odredili pripor za štiri dni, dokler se preiskava ne zaključi. Negova družina medtem trdi, da so nato pripor podaljšali za 15 dni in ga še niso obtožili ničesar. Na Facebook strani, kjer podpirajo britanskega državljana, je njegova družina zapisala, da lokalna policija z njimi ne želi sodelovati in prikriva dokaze, ki bi Britanca "oprali" krivde.