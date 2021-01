Britanec v novoletnem žrebanju zadel 45 milijonov evrov

Dobitna kombinacija: 16,25,32,44,48, z dodatkoma 01 in 09.

Dobitna kombinacija, ki mu je prinesla nagrado, je bila 16,25,32,44,48, z dodatkoma 01 in 09. Še deset drugih Otočanov pa je v novoletnem žrebanju zadelo milijon funtov, so sporočili. Tako je lastnik zmagovalne srečke zdaj recimo bogatejši od pevca iz One Directon Zayna Malika, katerega premoženje je vredno 36 milijonov funtov (40 milijonov evrov), še piše BBC.