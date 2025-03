Britanec v Šanghaju uspešno prestal revolucionarno operacijo pljučnega raka

Pljučni rak je eden najpogostejših malignih tumorjev. V Šanghaju je petletna stopnja preživetja zgodnjega pljučnega raka po operaciji več kot 90-odstotna, kar so na mednarodni ravni napredni rezultati, poroča Enex.

Najboljše bolnišnice v Šanghaju tudi nenehno tekmujejo za varnejše in udobnejše nove tehnologije, zato ni nič čudnega, da se je nova vrsta operacije rodila prav v največjem kitajskem mestu.

Britanec Andrew in njegova žena zadnja leta delata in živita v Šanghaju. Lani so mu med zdravniškim pregledom povedali, da ima v pljučih več kot 10 vozličkov, samo v levem pljučnem krilu so zaznali šest vozličkov velikosti od enega do dveh centimetrov. V kombinaciji z družinsko anamnezo pljučnega raka je zdravnik Andrewu priporočil čimprejšnjo operacijo.

Vendar pa je treba pri kirurškem zdravljenju šestih nodusov odstraniti obe pljučni krili. Kirurg je zato Britancu sprva priporočil operacijo PAELCA (Pleuroscopy-Assisted Early Lung Cancer Ablation) v bolnišnici Shanghai Oriental. Vendar tradicionalna mikrovalovna ablacija (MWA) za bolnike, kot je Andrew, ne pride v poštev, saj ima veliko lezij, ki so široko porazdeljene, nekatere pa so tudi blizu stene prsnega koša.

Prav z razlogom, da bi lahko operirali tudi takšne paciente, je bolnišnica Shanghai Oriental Hospital ciljno izboljšala tradicionalni MWA. Pod splošno anestezijo bolniku v enostranskem medrebrnem prostoru izrežejo luknjo s premerom pet milimetrov in nato namestijo dvojno lumnsko intubacijo.

Zdravnik je Andrewu tako prejšnji petek najprej odstranil šest lezij na enem pljučnem krilu. Med štiriurno operacijo je volumen Andreweve krvavitve znašal le približno 7 ml.

Medtem sta Andrew in njegova žena povedala, da sta se na zdravljenje sprva nameravala vrniti v Združeno kraljestvo, vendar sta se na koncu za operacijo v Šanghaju odločila prav zaradi kirurškega zdravljenja, ki ga izvaja šanghajska vzhodna bolnišnica.

Andrew je operacijo uspešno prestal, zdravnik pa je tretji dan po posegu ocenil, da je 57-letnik dobro okreval in da že lahko vstane iz postelje in hodi.

Čez štiri mesece bo zdravnik isto metodo uporabil še za operacijo drugega pljučnega krila.