Britanija s predlogom zakona o spremembi severnoirskega protokola razjezila EU

Britanska vlada je razkrila načrte za odpravo določenih delov sporazuma, ki ga je po brexitu podpisala z EU. Spremeniti želijo severnoirski protokol ter tako olajšati pretok blaga iz Velike Britanije na Severno Irsko. Vendar pa Unija potezi Združenega kraljestva nasprotuje ter trdi, da gre za kršenje mednarodnega prava. Evropska komisija je v odzivu že napovedala, da bo preučila možnost nadaljevanja pravnega postopka proti Britaniji, ki ga je začasno ustavila septembra lani. Razmislila bo tudi o sprožitvi novih pravnih postopkov, je sporočil podpredsednik komisije Maroš Šefčovič.

S predlogom za odpravo določenih delov sporazuma, ki ga je po brexitu sklenila z Evropsko unijo, želi britanska vlada olajšati pretok blaga iz Velike Britanije v Severno Irsko, poroča britanski BBC. Britanska vlada namreč ob tem obljublja, da bi s predlaganim zakonom odpravila "nepotrebno dokumentacijo" pri preverjanju blaga in da bi bila s tem podjetja na Severnem Irskem deležna enakih davčnih olajšav kot podjetja drugod po Združenem kraljestvu. Predlog zakona, o katerem bo zdaj razpravljal britanski parlament, naj bi po ocenah britanske vlade tudi zagotovil, da bo vse trgovinske spore reševala "neodvisna arbitraža", in ne Sodišče Evropske unije. Zunanja ministrica Liz Truss je ob tem dejala, da gre za "razumno in praktično rešitev težav, s katerimi se sooča Severna Irska". Dodala je, da lahko Združeno kraljestvo "doseže napredek v pogajanjih le, če je EU pripravljena spremeniti protokol, a trenutno ne kaže na to".

icon-expand Liz Truss FOTO: AP

"Zelo jasno nam je, da ravnamo v skladu z zakonodajo," je dejala Trussova. Britanska vlada je dodala še, da bi jim bila ljubša "rešitev s pogajanji" z EU, s čimer bi lahko preprečili, da bi novi predlog zakona o severnoirskem protokolu dejansko postal zakon. Do predloga britanske vlade je bila danes kritična voditeljica stranke Sinn Fein Michelle O'Neill, ki je zmagala na majskih regionalnih volitvah na Severnem Irskem. Predsednika britanske vlade Borisa Johnsona je obtožila, da s svojimi dejanji povzroča še večjo nestabilnost in negotovost na Severnem Irskem. "Ukrepi Borisa Johnsona so nezakoniti in očitno krši mednarodno pravo, ne glede na podrobnosti," je dejala.

Unionistična stranka DUP, ki je na zadnjih volitvah osvojila drugo največje število sedežev, pa na drugi strani opozarja, da s stranko Sinn Fein ne bo sodelovala, dokler protokol ne bo spremenjen. Dodali so še, da protokol v sedanji obliki ustvarja razkol, ki bi lahko privedel do razpada Združenega kraljestva. Vodja DUP Jeffrey Donaldson je dejal, da ne verjame, da je predlog vlade nezakonit. "Menim, da gre za rešitev, in to je tisto, kar potrebujemo – rešitve," je dodal. EU zagrozila z možnostjo pravnih postopkov "Naš cilj bo vedno zagotoviti implementacijo severnoirskega protokola. Naš odziv na enostransko ravnanje Združenega kraljestva bo odražal ta cilj in bo sorazmeren," je v večerni izjavi za medije povedal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, ki je na strani EU pristojen za pogovore z Londonom o izvajanju sporazuma o britanskem izstopu iz unije. Najprej bo komisija preučila možnost nadaljevanja pravnega postopka, ki ga je proti Združenemu kraljestvu uvedla marca 2021. "Ta pravni postopek smo decembra 2021 v duhu konstruktivnega sodelovanja zaustavili, da bi našli prostor za skupne rešitve. Britansko enostransko ravnanje pa je v nasprotju s tem duhom," je dejal.

icon-expand Maroš Šefčovič FOTO: AP

Evropska komisija je marca lani Londonu poslala uradni opomin zaradi kršenja temeljnih določil severnoirskega protokola, katerega namen je preprečiti trdo mejo na irskem otoku. V opominu je zahtevala, da Združeno kraljestvo znova začne spoštovati protokol. Postopek, ki se lahko konča na Sodišču EU, so nato septembra zaustavili. Poleg tega bo Bruselj zdaj po Šefčovičevih besedah razmislil o uvedbi novih pravnih postopkov, ki ščitijo enotni trg EU pred tveganji, ki jih kršitev protokola predstavlja za podjetja v EU ter varnost in zdravje njenih državljanov. Obenem pa bo v skladu z močno zavezanostjo Evropske unije podjetjem in ljudem na Severnem Irskem komisija podrobneje predstavila model za fleksibilno implementacijo protokola, ki bo temeljil na trajnih rešitvah v okviru tega dogovora, je povedal Šefčovič.