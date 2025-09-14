Svetli način
Tujina

Starmer: Britanija se ne bo nikoli predala skrajni desnici

London, 14. 09. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
62

Britanski premier Keir Starmer je ostro obsodil nasilje in rasistično retoriko na nedavnem shodu skrajne desnice, ki ga je organiziral Tommy Robinson. Poudaril je, da zastava sv. Jurija predstavlja raznolikost Velike Britanije in ne bo dovolil, da bi jo skrajneži uporabljali kot simbol strahu in delitve.

Keir Starmer je po shodu skrajne desnice, ki ga je organiziral aktivist Tommy Robinson (s pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon), ostro obsodil napade na policiste in rasistične grožnje manjšinam. Poudaril je, da ima vsakdo pravico do mirnega protesta, a da nasilje in ustrahovanje nikoli ne bosta sprejemljiva, poroča The Guardian.

Keir Starmer
Keir Starmer FOTO: Profimedia

 Velika Britanija se "nikoli ne bo predala" skrajno desničarskim protestnikom, ki zastavo uporabljajo kot krinko za nasilje in širjenje strahu, je dejal. Razložil je, da zastava svetega Jurija "predstavlja našo raznoliko državo" in da ne bo toleriral, da bi ljudi "na naših ulicah ustrahovali zaradi njihovega porekla ali barve kože."

 V svojem prvem komentarju o protestu je Starmer dejal, da "obstaja pravica do mirnega protesta, vendar sta nasilje in ustrahovanje nesprejemljiva," ter obsodil prilaščanje zastave sv. Jurija s strani skrajno desničarskih protestnikov, ki nasprotujejo priseljevanju.

"Ljudje imajo pravico do mirnega protesta. To je temelj vrednot naše države," je premier povedal v izjavi za The Guardian. "Vendar ne bomo tolerirali napadov na policiste, ki opravljajo svoje delo, ali tega, da se ljudje na naših ulicah počutijo ustrahovane zaradi svojega porekla ali barve kože."

 Nato je dodal, da je "Britanija narod, ki s ponosom gradi na strpnosti, raznolikosti in spoštovanju." 

Po ocenah policije se je na shodu, ki ga mnogi opisujejo kot največji nacionalistični protest v zadnjih desetletjih, zbralo med 110.000 in 150.000 ljudi. Dogodek je med drugim nagovoril Elon Musk, ustanovitelj X in nekdanji zaupnik Donalda Trumpa. Musk je med govorom dejal, da "prihaja nasilje" in da "se bodisi borite bodisi umrete." Med drugim je tudi pozval k razpustitvi parlamenta in razpisu novih volitev, kar je sprožilo ogorčenje v britanski politiki, piše The Guardian.

Preberi še Na desničarskem shodu v Londonu več kot 100.000 ljudi

Vodja liberalnih demokratov Ed Davey je opozoril na nevarnost sovražne retorike. "Elon Musk je včeraj odkrito pozval k nasilju na naših ulicah. Upam, da bodo politiki vseh strank enotni pri obsodbi njegovih nevarnih in neodgovornih izjav. Britanija se mora združiti proti poskusom spodkopavanja naše demokracije."

Po poročanju The Guardian je na shodu prišlo do spopadov s policijo, v katerih je bilo ranjenih 26 policistov, 24 ljudi pa so aretirali zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno z nasiljem in napadi. Policija išče tudi moškega, ki je v kamero izjavil, da je treba premierja Starmerja ubiti.

Minister za gospodarstvo Peter Kyle je proteste opisal kot "klic v sili" za politiko, da se bolj odločno loti vprašanja priseljevanja. 

Poslanka Stella Creasy pa mu je v odgovor tvitnila: "V duhu svobode govora se ne strinjam s Petrom Kylom - lahko zagovarjamo pravico ljudi do protesta in smo še vedno zaskrbljeni, da za mnoge, ki so včeraj opazovali dogodek, namen tega dogodka ni svoboda, temveč strah. Morajo imeti možnost protesta, mi pa moramo izpodbijati sporočilo, ne pa to, kdo smo."

Shod, ki ga je nagovoril tudi Robinson, sicer ni dosegel pričakovanj glede mednarodnih govorcev, saj sta med drugim manjkala nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon in kanadski psiholog Jordan Peterson, poroča The Guardian.

Keir Starmer skrajna desnica Tommy Robinson nasilje Velika Britanija London
KOMENTARJI (62)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
14. 09. 2025 17.57
Ena skrarjanost rodi drugo skrajnost. Živi in pusti živeti.
ODGOVORI
0 0
BBcc
14. 09. 2025 17.58
Skrajnost*
ODGOVORI
0 0
Umlaut
14. 09. 2025 17.57
+2
Zakaj moraš bit takoj skrajno desni, ce se ne strinjaš z nezakonitim priseljevanjem? Če proti kršitvam zakona, je to narobe?
ODGOVORI
2 0
lokson
14. 09. 2025 17.56
+1
Takšna masa levičarjev, bi uničila cel London in vse v krogu 30. kilometrov. da vas ni sram. Nič se ni zgodilo, nič. Se je pa zaiskrilo, ko so prišli propalestinski provokatorji in zagovorniki islamizacije.
ODGOVORI
2 1
Noleani
14. 09. 2025 17.53
+1
Ne vem takaj je Stamer tako zaskrbljen, razen seveda za svoj stolček, a če smo pošteni so imeli v UK 15 let konzervativne vlade, pa niso naredili nič. Torej be morejo kriviti Stamerja za ves bs, ki se dogaja v UK zaradi ilegalnih migrantov. Se mi pa zdi, da so bili glede na veliko število ljudi, ki se je zbrala na protestu zadeva relativno mirna. Če misli, da je bilo to hudo pitam naj gre malo v Srbijo pogledat. Tam se res dogaja. Toda 150 000 ljudi na protestu pa be moreš označiti za skrajno desnico jih je bilo le preveč. Kaj potem moraš nasprotnike in propalestinske protestnike označiti za skrajno Levico. Zdaj se bo potrebno kako ukrepati ob tem nezadovoljstvu ljudi brez, da pride do nasilja.
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1558623
14. 09. 2025 17.52
+3
Tudi islam je skrajna desnica, pa ga levi podpirate. Ko so v Iranu priši na oblast, s pomočjo skrajnih levičarjev, islamisti, so vse levičarje odstranili, zaprli.
ODGOVORI
5 2
Kislarepa20
14. 09. 2025 17.51
+5
to rece clovek ki nacrtno unicuje anglesko kulturo in prodaja drzavo islamu
ODGOVORI
6 1
seter73
14. 09. 2025 17.51
+6
dnevno v londonu prisleki ubijejo ali posilijo par ljudi in ta mirni shod ni bil nic drugega kot opozoriti da to ne gre in ne bo slo vec. Za primerjavo ce nekonu nekaj reces tam dobis tapor 2-5 let ce nekdo od prislekov posili deklico ga spustijo v enem tednu.. da so zaceli tukaj porocati o shodu so rabil vec kot en dan! Ocitno so se morali posvetovati kako zapakirati to da je pod levim krilom uslo vse izpod nadzira. Nasilja ni bilo nobenega nasilje je ko imajo shod prisleki ko zazgejo in uničijo pol mesta.
ODGOVORI
6 0
Maribor?an 1
14. 09. 2025 17.50
+5
Ti skrajni desničarji so 100% Angleži in kako je to smešno ko nekdo čuva svojo državo in ga označijo za skrajnega desničarja. Zdaj pa kaj je lepse6skrajni levičar ki ne brani svoje države ali obratno
ODGOVORI
6 1
Magic-G-spot
14. 09. 2025 17.49
+6
Borit se je potrebno za svojo drzavo to vas ne sme bit sram. Levaki so izdali svojo drzavo in ljudi za osebne koristi. Verjetno vam je jasno da imajo racune v tujini da nic ne pride v javnost.
ODGOVORI
6 0
devote
14. 09. 2025 17.48
+1
ej starmancek... eno so tvoje zblojene ideje , drugo je pa realnost.., kmalu bo tvoj padec , cez 1 mesec.
ODGOVORI
4 3
Old_geezer
14. 09. 2025 17.45
+6
Zakaj ne bi smelo ljudstvo v demokraciji odločati o tem kdo in v kolikšnem številu se priseljuje v državo? To vendar vpliva na vse in nima nobene veze s skrajno desnico. Problem lahko nastane, da če se volje ljudstva ne bo upoštevalo, potem pa res pride skrjna desnica, ki pa zraven uniči še vse ostalo.
ODGOVORI
8 2
stylo
14. 09. 2025 17.45
+6
Problem je skrajna levica,ki strela na drugače misleče
ODGOVORI
9 3
lokson
14. 09. 2025 17.43
+5
Pa kaj je res objektivno novinarstvo izumrlo.
ODGOVORI
8 3
jedupančpil
14. 09. 2025 17.43
+3
skrajna islamizacija, ne pa desnica
ODGOVORI
7 4
poper00
14. 09. 2025 17.41
-4
Zopet desni plezalci žlebov alias prebarvani komunisti najbolj omenjajo LGBTQ.
ODGOVORI
6 10
Slovenska pomlad
14. 09. 2025 17.39
+2
Sam pa komaj čakam,da oblast prevzamejo najboljši med nami: Grims,Hojs, Mahnič,Janšari, Gorenak...
ODGOVORI
9 7
jedupančpil
14. 09. 2025 17.46
+7
kmalu
ODGOVORI
7 0
lokson
14. 09. 2025 17.38
+3
Pa vi niste normalni. Kaj ste povzeli od BBC, kateri je generator neumnosti. Kakšni skrajni desničarji!!. Navadni državljani, katerim pred očmi uničujejo rodno grudo. Antifa provokatorji, pa so storili svoje, da bo imela TV o čem poročati. Več kilometrska povorka, katera je pela domoljubne pesmi, brez izgredov in podobno. So pa propalestinski provokatorju v sozvočju s antifo, poskrbeli za malce popestritve. Kakšno nakladanje. Jojj.
ODGOVORI
11 8
jedupančpil
14. 09. 2025 17.47
+3
+++++
ODGOVORI
4 1
Podlesničar
14. 09. 2025 17.37
-10
Shod retardirancev... precej spominjajo na naš shod upokojencev, dno družbe pač.
ODGOVORI
6 16
jedupančpil
14. 09. 2025 17.57
drek
ODGOVORI
0 0
lokson
14. 09. 2025 17.58
Indoktrinirani biciklistek, takšno maso ljudi obklada z retardiranci. Za posrat.
ODGOVORI
0 0
suleol
14. 09. 2025 17.36
+1
jah islamizaja je tu
ODGOVORI
5 4
jedupančpil
14. 09. 2025 17.48
+1
vcas so goreli kresovi... kaj bo pa sedaj... hmmm
ODGOVORI
2 1
Levi so barabe
14. 09. 2025 17.36
+7
Kirkov morilec je bil v zvezi s transvesstitom!! To vam ne bojo povedali
ODGOVORI
11 4
Odrešenik666
14. 09. 2025 17.46
-3
Kirk tudi. Partner si je baje oranzno lasuljo nadeval. Ljubezenski trikotnik?
ODGOVORI
2 5
Levi so barabe
14. 09. 2025 17.48
+1
Ti resnica ne paše a ne
ODGOVORI
3 2
