Starmer: Britanija se ne bo nikoli predala skrajni desnici

Britanski premier Keir Starmer je ostro obsodil nasilje in rasistično retoriko na nedavnem shodu skrajne desnice, ki ga je organiziral Tommy Robinson. Poudaril je, da zastava sv. Jurija predstavlja raznolikost Velike Britanije in ne bo dovolil, da bi jo skrajneži uporabljali kot simbol strahu in delitve.

Keir Starmer je po shodu skrajne desnice, ki ga je organiziral aktivist Tommy Robinson (s pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon), ostro obsodil napade na policiste in rasistične grožnje manjšinam. Poudaril je, da ima vsakdo pravico do mirnega protesta, a da nasilje in ustrahovanje nikoli ne bosta sprejemljiva, poroča The Guardian.

Keir Starmer FOTO: Profimedia icon-expand

Velika Britanija se "nikoli ne bo predala" skrajno desničarskim protestnikom, ki zastavo uporabljajo kot krinko za nasilje in širjenje strahu, je dejal. Razložil je, da zastava svetega Jurija "predstavlja našo raznoliko državo" in da ne bo toleriral, da bi ljudi "na naših ulicah ustrahovali zaradi njihovega porekla ali barve kože." V svojem prvem komentarju o protestu je Starmer dejal, da "obstaja pravica do mirnega protesta, vendar sta nasilje in ustrahovanje nesprejemljiva," ter obsodil prilaščanje zastave sv. Jurija s strani skrajno desničarskih protestnikov, ki nasprotujejo priseljevanju.

Shod v središču Londona icon-picture-layer-2 1 / 7

"Ljudje imajo pravico do mirnega protesta. To je temelj vrednot naše države," je premier povedal v izjavi za The Guardian. "Vendar ne bomo tolerirali napadov na policiste, ki opravljajo svoje delo, ali tega, da se ljudje na naših ulicah počutijo ustrahovane zaradi svojega porekla ali barve kože." Nato je dodal, da je "Britanija narod, ki s ponosom gradi na strpnosti, raznolikosti in spoštovanju."

Po ocenah policije se je na shodu, ki ga mnogi opisujejo kot največji nacionalistični protest v zadnjih desetletjih, zbralo med 110.000 in 150.000 ljudi. Dogodek je med drugim nagovoril Elon Musk, ustanovitelj X in nekdanji zaupnik Donalda Trumpa. Musk je med govorom dejal, da "prihaja nasilje" in da "se bodisi borite bodisi umrete." Med drugim je tudi pozval k razpustitvi parlamenta in razpisu novih volitev, kar je sprožilo ogorčenje v britanski politiki, piše The Guardian.

Vodja liberalnih demokratov Ed Davey je opozoril na nevarnost sovražne retorike. "Elon Musk je včeraj odkrito pozval k nasilju na naših ulicah. Upam, da bodo politiki vseh strank enotni pri obsodbi njegovih nevarnih in neodgovornih izjav. Britanija se mora združiti proti poskusom spodkopavanja naše demokracije." Po poročanju The Guardian je na shodu prišlo do spopadov s policijo, v katerih je bilo ranjenih 26 policistov, 24 ljudi pa so aretirali zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno z nasiljem in napadi. Policija išče tudi moškega, ki je v kamero izjavil, da je treba premierja Starmerja ubiti. Minister za gospodarstvo Peter Kyle je proteste opisal kot "klic v sili" za politiko, da se bolj odločno loti vprašanja priseljevanja. Poslanka Stella Creasy pa mu je v odgovor tvitnila: "V duhu svobode govora se ne strinjam s Petrom Kylom - lahko zagovarjamo pravico ljudi do protesta in smo še vedno zaskrbljeni, da za mnoge, ki so včeraj opazovali dogodek, namen tega dogodka ni svoboda, temveč strah. Morajo imeti možnost protesta, mi pa moramo izpodbijati sporočilo, ne pa to, kdo smo."

