Pri štirih letih so jo ugrabili iz rejništva, sedaj po 53 letih našla biološko družino

Gervaise je kot otrok živela v skupnosti v priljubljenem popotniškem mestu v zahodnem Yorkshiru. "Mama je bila samohranilka, zato smo z brati in sestrami večkrat odšli v rejništvo v skupnost," svoje otroštvo opisuje Gervaise.

Tam je nato spoznala par iz Škotske. "Mislim, da sta si želela hčer, ker sta imela dva sinova. Mojo mamo so vprašali, ali me lahko peljejo v Disney," pojasnjuje Gervaise, ki dodaja, da je paru mama nato dala njen rojstni list. Takrat je namreč otrok lahko odpotoval v tujino z rojstnim listom in dovoljenjem staršev.

Nato so jo odpeljali še v Kanado, Avstralijo in na Novo Zelandijo. "Živela sem v skupnosti popotnikov, vedno sem bila vesela, saj sem potovala po svetu," se spominja Gervaise.

'Potrebovala sem podpis mame ali očeta in takrat so mi razkrili, da so me ugrabili'

Popotnika, ki sta dobila kopijo njenega rojstnega lista, sta Gervaise vzgajala kot lastno hčer. Gospa Gervaise, ki se je rodila kot Susan Preece, je dejala, da je verjela, da se ji je njena biološka družina odrekla.

Tekom odraščanja so ji govorili, da je bila oddana v posvojitev, a je nato pri 16 letih, ko je morala za vrnitev v Avstralijo dobiti potni list, ugotovila, da je bila ugrabljena. "Potrebovala sem podpis mame ali očeta in takrat so mi razkrili, da so me ugrabili."

Zakaj se ni vpletla policija?

Nato je počakala do svojega 18.leta, ko je lahko zaprosila za potni list za odrasle in se vrnila v Avstralijo, kjer je nadaljevala s svojim življenjem. Spoznala je moža, ki je nato prek Facebooka sprožil iskalno akcijo za njeno pravo družino, poroča Wakefield express. Kmalu so jo našli in prejšnji mesec je svoje sorodnike že obiskala v Angliji. Sedaj ji je najbolj žal, da svoji mami ne more povedati, da je z njo vse v redu, saj je mama pred leti umrla.

Gervaise želi še ostalim staršem pokazati, da obstaja upanje za pogrešane otroke. "Še danes ne vemo, zakaj policija ni bila nikoli vpletena. Mislim, da najverjetneje ker je mama dovolila, da me vzamejo, in zaradi dejstva, da smo bili v rejništvu," pojasnjuje Gervaise, ki je izvedela, da je njena mama večkrat neuspešno prosila, naj jo vrnejo domov.