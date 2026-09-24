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Britanka po obisku Auschwitza s pritožbami nad slabo postrežbo

Auschwitz, 24. 09. 2026 18.17 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
Ti.Š.
Obiskovalka Auschwitza – britanska turistka Lynne se v posnetku pritožuje nad pijačo in cenami v kavarni v bližini koncentracijskega taborišča.

Velika večina obiskovalcev nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz ob obisku ne čuti nič drugega kot čisto grozo. Britanska turistka Lynne pa je imela povsem drugačne težave: obisk se ji je zdel predrag, storitev pa 'preslaba'. "Limonada ima okus po čistilu za stranišča, jagodni smoothie je bil zelo razredčen," se na posnetku, ki ga je delila na TikToku pritožuje Britanka. Kraja, kjer je umrlo več kot milijon ljudi, medtem ne omenja.

Britanka Lynne je na družbenem omrežju TikTok objavila videoposnetek, kjer s hčerko sedi v majhi kavarni v centru za obiskovalce nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Ne zanimajo jo grozodejstva, ki so se zgodila v nacističnem uničevalnem taborišču, kjer je bilo sistematično mučenih in umorjenih več kot milijon ljudi. Kar jo je zmotilo so bile – cene pijače in nivo postrežbe, poroča britanski časopis The Times.

Obiskovalka Auschwitza – britanska turistka Lynne se v posnetku pritožuje nad pijačo in cenami v kavarni v bližini koncentracijskega taborišča.
Obiskovalka Auschwitza – britanska turistka Lynne se v posnetku pritožuje nad pijačo in cenami v kavarni v bližini koncentracijskega taborišča.
FOTO: Posnetek videa

'Jagodni smoothie je bil zelo razredčen'

V kratkem videu vidno razburjena Lynne pojasni, da sta si zaželeli brezkofeinske kave, ki pa je ni bilo na voljo. Prav tako, ugotavlja zgrožena turistka, kavarna ponuja zgolj kravje mleko. Zato je naročila jagodni smoothie, ki je bil "zelo razredčen", njena hči pa limonado, ki da je "pravzaprav imela okus po čistilu za stranišča". "Kakorkoli že, za ti dve pijači sva plačali devet funtov (dobrih 10 evrov - op.p.). Samo za dva majhna kozarca: devet funtov. Precej drago," je zgrožena. Kot dodaja, je bil taksi z železniške postaje zato pravo olajšanje.

"Če torej pridete v Auschwitz, prinesite s seboj hrano in pijačo," še svetuje obiskovalcem tega spomenika holokavsta.

Posnetek si je ogledalo že več kot štiri milijone ljudi

Lynnina objava na TikToku ima že 4,2 milijona ogledov. In uporabniki ne skoparijo z ostrimi komentarji. "Nihče ne ve, kaj pomeni trpljenje, bolje, kot ti dve gospe," je ironično zapisal eden. "To ni Disneyland! Ali je to res edino, česar se spominja s tega obiska?" se sprašuje drugi.

Nič o trpljenju, o mrtvih ... Britanski turistki so se zamerili v kavarni – pijača se ji je preprosto zdela predraga.
Nič o trpljenju, o mrtvih ... Britanski turistki so se zamerili v kavarni – pijača se ji je preprosto zdela predraga.
FOTO: AP

Odzval se je tudi predstavnik za odnose z javnostmi muzeja Auschwitz-Birkenau. Za Times je pojasnil, da kavarno vodi zunanji upravljalec in da so cene jasno prikazane na ceniku. "Za nas je ključnega pomena, da ljudje obiščejo spominsko območje Auschwitz in se seznanijo z zgodovino nemškega nacionalsocialističnega koncentracijskega in uničevalnega taborišča – tako se soočijo z usodo žrtev in se jih spominjajo," poudarja.

Nacisti so v koncentracijskih taboriščih zapornike sistematično stradali. Grozljiva smrt zaradi lakote je bila eden najpogostejših vzrokov smrti v Auschwitzu.
Nacisti so v koncentracijskih taboriščih zapornike sistematično stradali. Grozljiva smrt zaradi lakote je bila eden najpogostejših vzrokov smrti v Auschwitzu.
FOTO: AP

Koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz je bilo največje taborišče za vojne ujetnike nacionalsocialistov. Med letoma 1940 in 1945 je bilo v taborišče deportiranih približno 1,3 milijona ljudi. 1,1 milijona, predvsem Judov, je bilo umorjenih. 27. januarja 1945 je Auschwitz osvobodila Rdeča armada.

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Auschwitz turistka cene ponudba posnetek

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KOMENTARJI26

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Pamir
24. 09. 2026 19.27
Janšisti še niso obiskali Auschwitza, pa bi morali da vidijo svoje delo.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 09. 2026 19.22
A to prvič slišite, da je brezbožnik tak?
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
24. 09. 2026 19.10
Take gospe niso redkost
Odgovori
-1
0 1
Alan Ford SDS Butale
24. 09. 2026 19.09
V Nemčiji pa sodijo 105 let staremu domnevnemu stražarju v konc. taborišču. Burkeska. Po vojni jih je bilo preprosto preveč za sprocesirat in so bile samo male sodne predstave. Večina jih je ostala nekaznovana. In njihovi potomci danes sejejo podobno seme zla v družbah.
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
24. 09. 2026 19.08
Bil tam in niti nisem mislil na postrežbo kraj je dovolj grozen da sem rabil samo vodo
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+3
3 0
Slovenec007
24. 09. 2026 19.04
Lej če že služjo na ta način, nj še postrežbo nardijo kot se zagre.
Odgovori
+0
2 2
Alan Ford SDS Butale
24. 09. 2026 19.09
@Slovenec007 Si bil tam, da veš da služijo?
Odgovori
-3
0 3
Alan Ford SDS Butale
24. 09. 2026 19.01
SDS opravičuje prav te kraje in še več - negira novodobni genocid in se klanja njegovim izvajalcem. Sramotno za EU državo in sramotno, kako se spreobrača zgodovina. Išče razloge in opravičila zakaj je bilo to potrebno.
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-2
1 3
dober dan
24. 09. 2026 18.57
postrežba tam je res grozna, še huje so pa laži ki jih prodajajo
Odgovori
-2
0 2
lokson
24. 09. 2026 18.55
In mnenja takšnih da ne rečem kaj, se povzema in predstavlja kot dejstva. Če bi bilo to na ameriških tleh, bi CNN iz tega neredil takšno zgodbo, da je joj. Tukaj bi se pa zopet vžigali, namesto da bi tega kateri se pritožuje povprašali po zdravju.
Odgovori
+0
1 1
brusilec
24. 09. 2026 18.54
po svetu je cel kup spominkov grozot, kar pa ne pomeni da se lahko to izkorišča na polno.. pol lahko vse kafiče na podobnih lokacijah zaprejo, ker bo vsak raje šel kam drugam. Realno gledao, zakaj sploh ponujajo kavo, sokove, čaj ? izkoriščajo trpljenje ljudi ??? Ausšvitz in ostali spomeniki bi lahko bili čisto zastonj, plača EU, da se mogoče več ljudi spomne to obiskati.
Odgovori
+0
3 3
Vest-naroda
24. 09. 2026 18.49
Za SDSovce so nacisti in njihovi kolaboranti vzorni ljudje.
Odgovori
-4
3 7
dober dan
24. 09. 2026 18.56
SDS je pro izrael, verjam da nacisti pluvajo po janši in po golobu enako
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
24. 09. 2026 18.47
Da greš v Aušvic? A ni malo.....
Odgovori
-5
1 6
štrekeljc
24. 09. 2026 18.47
Zaradi takih šempjenih bab so Angleži osvojili pol sveta. So šli raje na barke in okoli sveta kot bili z njimi doma.
Odgovori
+5
7 2
Audist
24. 09. 2026 18.43
kere novice, pobirate nekaj iz tiktoka kar je že mesec objavljeno
Odgovori
+0
2 2
BMReloaded
24. 09. 2026 18.40
Jst se tut ne morm fokusirat na dve stvari hkrati...pa to. Ko si ogledujem grozote se fokusiram na grozote...ko pa pijem smoothie, se pa fokusiram na teksturo in okus...pa to
Odgovori
-2
0 2
PIKAPOLONICA1994
24. 09. 2026 18.37
Angleški smrad...vsi isti
Odgovori
+0
2 2
marsikdo
24. 09. 2026 18.33
Ne glede na lokacijo, mora biti vrednost nekako v skladu s ceno.
Odgovori
+0
3 3
Eliza Dupre
24. 09. 2026 18.33
Naj bo srečna, da ji niso postregli jedi, ki so jih pripravljali za internirance. Pa cene, da so previsoke? Ljudje, ki nam služijo kot opomin, da se kaj takega ne bi smelo in ne sme več zgoditi, so to lekcijo plačali z življenjem. Pa ti računaj.
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+1
3 2
krENkmet
24. 09. 2026 18.32
..še zdaj se Britanci imajo za večvredne,..do dokazujejo že vso svojo zgodovino...in kamorkoli so prišli oziroma so odšli so za sabo pustili kaos in razdejanje...
Odgovori
+3
5 2
Gyuhgevfin
24. 09. 2026 18.29
Ja egoizem…. Samo kaj pa to pomen, da lahko tam nekdo goljufa in prodaja kar nekaj , reci limonado….
Odgovori
+0
1 1
brusilec
24. 09. 2026 18.56
jp,... to pomeni da lahko tam turiste oropajo, pretepejo .. ja, nehvaležneži bi moral bit srečni da niso bili tam 80 let nazaj .. tam je vse dovoljeno ..
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0 0
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