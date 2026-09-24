Britanka po obisku Auschwitza s pritožbami nad slabo postrežbo

Britanka Lynne je na družbenem omrežju TikTok objavila videoposnetek, kjer s hčerko sedi v majhi kavarni v centru za obiskovalce nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Ne zanimajo jo grozodejstva, ki so se zgodila v nacističnem uničevalnem taborišču, kjer je bilo sistematično mučenih in umorjenih več kot milijon ljudi. Kar jo je zmotilo so bile – cene pijače in nivo postrežbe, poroča britanski časopis The Times .

V kratkem videu vidno razburjena Lynne pojasni, da sta si zaželeli brezkofeinske kave, ki pa je ni bilo na voljo. Prav tako, ugotavlja zgrožena turistka, kavarna ponuja zgolj kravje mleko. Zato je naročila jagodni smoothie, ki je bil "zelo razredčen", njena hči pa limonado, ki da je "pravzaprav imela okus po čistilu za stranišča". "Kakorkoli že, za ti dve pijači sva plačali devet funtov (dobrih 10 evrov - op.p.). Samo za dva majhna kozarca: devet funtov. Precej drago," je zgrožena. Kot dodaja, je bil taksi z železniške postaje zato pravo olajšanje.

"Če torej pridete v Auschwitz, prinesite s seboj hrano in pijačo," še svetuje obiskovalcem tega spomenika holokavsta.