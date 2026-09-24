Britanka po obisku Auschwitza s pritožbami nad slabo postrežbo

Britanka Lynne je na družbenem omrežju TikTok objavila videoposnetek, kjer s hčerko sedi v majhi kavarni v centru za obiskovalce nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Ne zanimajo jo grozodejstva, ki so se zgodila v nacističnem uničevalnem taborišču, kjer je bilo sistematično mučenih in umorjenih več kot milijon ljudi. Kar jo je zmotilo so bile – cene pijače in nivo postrežbe, poroča britanski časopis The Times.
'Jagodni smoothie je bil zelo razredčen'
V kratkem videu vidno razburjena Lynne pojasni, da sta si zaželeli brezkofeinske kave, ki pa je ni bilo na voljo. Prav tako, ugotavlja zgrožena turistka, kavarna ponuja zgolj kravje mleko. Zato je naročila jagodni smoothie, ki je bil "zelo razredčen", njena hči pa limonado, ki da je "pravzaprav imela okus po čistilu za stranišča". "Kakorkoli že, za ti dve pijači sva plačali devet funtov (dobrih 10 evrov - op.p.). Samo za dva majhna kozarca: devet funtov. Precej drago," je zgrožena. Kot dodaja, je bil taksi z železniške postaje zato pravo olajšanje.
"Če torej pridete v Auschwitz, prinesite s seboj hrano in pijačo," še svetuje obiskovalcem tega spomenika holokavsta.
Posnetek si je ogledalo že več kot štiri milijone ljudi
Lynnina objava na TikToku ima že 4,2 milijona ogledov. In uporabniki ne skoparijo z ostrimi komentarji. "Nihče ne ve, kaj pomeni trpljenje, bolje, kot ti dve gospe," je ironično zapisal eden. "To ni Disneyland! Ali je to res edino, česar se spominja s tega obiska?" se sprašuje drugi.
Odzval se je tudi predstavnik za odnose z javnostmi muzeja Auschwitz-Birkenau. Za Times je pojasnil, da kavarno vodi zunanji upravljalec in da so cene jasno prikazane na ceniku. "Za nas je ključnega pomena, da ljudje obiščejo spominsko območje Auschwitz in se seznanijo z zgodovino nemškega nacionalsocialističnega koncentracijskega in uničevalnega taborišča – tako se soočijo z usodo žrtev in se jih spominjajo," poudarja.
Koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz je bilo največje taborišče za vojne ujetnike nacionalsocialistov. Med letoma 1940 in 1945 je bilo v taborišče deportiranih približno 1,3 milijona ljudi. 1,1 milijona, predvsem Judov, je bilo umorjenih. 27. januarja 1945 je Auschwitz osvobodila Rdeča armada.
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