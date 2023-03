Britanka prodaja hišo, v kateri je živela več kot 100 let

Nancy "Joan" Gifford se je za prodajo nepremičnine v vasici Street v grofiji Somerset na jugozahodu Anglije odločila na svoj 104. rojstni dan, ko je sama iz zdravstvenih razlogov sprejela odločitev, da se preseli v dom starejših v bližini. V hiši, ki je do danes ostala večinoma nespremenjena, je sicer živela od svojega drugega leta.

Ko se je pred 102 letoma z družino vselila v hišo, ki so jo zgradili leta 1882, kuhinja, stranišče in kopalnica še niso bili urejeni. Kasneje, po nekaj modernizacijah, sta z možem še desetletja živela v hiši in v njej vzgojila hčer in sina, ki z ženo živi v isti ulici, poroča britanski BBC.