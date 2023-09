Britanka umrla po posegu 'brazilskega dviga zadnjice' v Turčiji

Na podlagi preiskave je bilo ugotovljeno, da ni bila ustrezno seznanjena s tveganji in umrljivostjo, ki so povezani z brazilskim dvigom zadnjice.

'Z boljšo informiranostjo bi lahko preprečili morebitne bodoče smrti'

"Skrbi me, da pacienti niso seznanjeni s tveganji in stopnjo umrljivosti, ki so povezani s takšno operacijo," je dejala in dodala, da lahko z boljšo informiranostjo preprečijo morebitne primere smrti v prihodnosti.

Štiri leta pred Kerrovo je po operaciji brazilskega dviga zadnjice v Turčiji leta 2018, in sicer zaradi maščobnega strdka, umrla tudi mati treh otrok Leah Cambridge. 29-letnica se je za operacijo v zasebni kliniki odločila, ker se ji je zdelo, da je pridobila preveč maščobe okoli trebuha. Partner naj bi ji sicer večkrat povedal, da operacije ne potrebuje.

Bi se za operacijo vseeno odločila, če bi bila seznanjena z vsemi tveganji?

Kerrova se je z zaposlenim v zasebni kliniki prek WhatsAppa dogovorila za ceno 3200 funtov (okoli 3700 evrov), ki naj bi jih prinesla v gotovini. Pred operacijo naj bi bila "nekoliko nervozna", zato je kar štirikrat prosila za ogled fotografij prejšnjih pacientov. Glede na preiskavo ni nobenih dokazov, da jih je kadar koli prejela.

Kerrova, sicer zaposlena v dobrodelni organizaciji Mind, se s kirurgom pred operacijo ni srečala, pred posegom pa je bilo njeno stanje "omejeno ocenjeno", je povedala Lakova.