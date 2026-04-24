Tujina

Britanka umrla v Gani, po tem ko je skušala od prevarantov izterjati denar

Akra, 24. 04. 2026 17.39 pred 56 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Janet Fordham

Janet Fordham je umrla v prometni nesreči, potem ko je odpotovala v Gano k moškemu, ki je trdil, da ji bo pomagal izterjati denar, ki so ji ga izmaknili prevaranti. Britanka je bila v nizu tako imenovanih 'romantičnih' prevar ogoljufana za okoli milijon funtov (približno 1.150.000 evrov).

Janet Fordham so goljufi, ki očitno prihajajo iz Združenega kraljestva, Nemčije, ZDA in Gane, v petih letih 'izmaknili' vse življenjske prihranke in denar od prodaje nepremičnine, so sporočili britanski preiskovalci. 69-letna upokojena gospodinja je odpotovala v Gano, potem ko ji je nek moški z imenom Kofi dejal, da ji lahko pomaga del denarja dobiti nazaj. Fordhamova je umrla v prometni nesreči, vozilo se je prevrnilo na streho, za volanom pa je sedel – nihče drug kot Kofi.

Člani njene družine so povedali, da so jo skušali ustaviti pri pošiljanju denarja, a ker so jo zdravniki ocenili kot povsem prištevno, je k temu niso mogli prisiliti. Snaha 69-letnice Melanie Fordham je povedala, da je tašča leta 2017 začela obiskovati spletne strani za zmenke. Tam je spoznala moškega, ki je trdil, da je podčastnik britanske vojske, ki službuje v Siriji, in nujno potrebuje njeno pomoč pri dostavi zlatih palic v Veliko Britanijo, poroča Guardian.

"Kmalu se je nameraval upokojiti in se vrniti v Združeno kraljestvo," razlaga Melanie Fordham. "Rekla nam je, da sta zaljubljena in bosta skupaj kupila hišo. Spomnim se, da sem ji dejala, da se vse skupaj zdi nekoliko neverjetno, ter da bo gotovo v kratkem želel denar. Odločno sem jo posvarila, naj mu ničesar ne pošilja." Kljub temu naj bi mu nakazala približno 150.000 funtov (okoli 173.000 evrov).

Kasneje jo je ogoljufal moški, ki je trdil, da je diplomat. "Mislim, da je spoznala, da je nasedla prevari, a je sprva težko to sprejela," pripoveduje Melanie Fordham. "Ni nam jasno, kako se je lahko pustila še drugič ogoljufati. Denar je pošiljala na več načinov, vključno z bančnimi nakazili in preko pošte, celo s pomočjo turističnih agentov."

Kot so sporočili policisti iz Devona in Cornwalla, ki so preiskovali njen primer, jo je pozneje kontaktiral nek moški iz Gane, ki se je predstavil kot Kofi. Trdil je, da je zdravnik in da je ugotovil, da je tarča prevarantov, ko je med občasnim delom v trgovini s telefoni naletel na njene podatke. Obljubil ji je, da ji bo pomagal povrniti denar. Janet Fordham je oktobra 2022 tako odletela v Akro.

"Govorila sem z njenim osebnim zdravnikom, poiskala nasvet pravnika, a ker je bila popolnoma prištevna – čeprav so ji 'oprali možgane' – so jo ocenili kot razsodno in prav ničesar nismo mogli storiti. Odpotovala je z namenom in v prepričanju, da bo lahko dobila nazaj vsaj del denarja," pravi njena snaha.

Odnos s Kofijem je nato očitno prerasel v romantično razmerje, Fordhamova naj bi se z njim nameravala tudi poročiti, so ugotovili britanski preiskovalci. Na valentinovo leta 2023 jo je peljal na srečanje z nekim družinskim članom, kjer bi se pogovorili o poroki, ko je avto nenadoma zaneslo in pristal je na strehi. Fordhamova ni bila pripeta z varnostnim pasom in je v nesreči umrla. Policija je ugotovila, da v nesrečo ni bil vpleten nihče drug, moški pa je prejel kazen za prekršek.

Janet Fordham je v Zahodno Afriko odpotovala, da bi od prevarantov izterjala del izgubljenega premoženja, je pokazala preiskava kriminalistov iz Devona.
FOTO: Shutterstock

Policijski narednik Ben Smith je pojasnil, da je bila Fordhamova žrtev dalj časa trajajoče prevare med letoma 2017 in 2022 ter da je goljufom skupno nakazala med 800.000 in milijon britanskih funtov. Prav tako je prodala svoj dom in zemljišče in nazadnje živela v prikolici v Devonu. "Policija si je med preiskavo prizadevala storiti vse, kar je v njeni moči, da bi Janet prepričala naj ne naseda več kriminalcem in naj jim ne pošilja denarja," je dejal Smith.

Mrliški oglednik Philip Spinney je sicer izpostavil, da je v dokazih glede prometne nesreče "nekaj nedoslednosti in vrzeli", a da so dogodek temeljito preiskali. "Sklepam, da je Janet Fordham umrla zaradi poškodbe glave, ki jo je najverjetneje utrpela v prometni nesreči," je sklenil.

KOMENTARJI1

Prelepa Soča
24. 04. 2026 18.36
Pobrali denar in jo ubili.
