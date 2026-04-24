Britanka umrla v Gani, po tem ko je skušala od prevarantov izterjati denar

Janet Fordham so goljufi, ki očitno prihajajo iz Združenega kraljestva, Nemčije, ZDA in Gane, v petih letih 'izmaknili' vse življenjske prihranke in denar od prodaje nepremičnine, so sporočili britanski preiskovalci. 69-letna upokojena gospodinja je odpotovala v Gano, potem ko ji je nek moški z imenom Kofi dejal, da ji lahko pomaga del denarja dobiti nazaj. Fordhamova je umrla v prometni nesreči, vozilo se je prevrnilo na streho, za volanom pa je sedel – nihče drug kot Kofi.

Člani njene družine so povedali, da so jo skušali ustaviti pri pošiljanju denarja, a ker so jo zdravniki ocenili kot povsem prištevno, je k temu niso mogli prisiliti. Snaha 69-letnice Melanie Fordham je povedala, da je tašča leta 2017 začela obiskovati spletne strani za zmenke. Tam je spoznala moškega, ki je trdil, da je podčastnik britanske vojske, ki službuje v Siriji, in nujno potrebuje njeno pomoč pri dostavi zlatih palic v Veliko Britanijo, poroča Guardian.

"Kmalu se je nameraval upokojiti in se vrniti v Združeno kraljestvo," razlaga Melanie Fordham. "Rekla nam je, da sta zaljubljena in bosta skupaj kupila hišo. Spomnim se, da sem ji dejala, da se vse skupaj zdi nekoliko neverjetno, ter da bo gotovo v kratkem želel denar. Odločno sem jo posvarila, naj mu ničesar ne pošilja." Kljub temu naj bi mu nakazala približno 150.000 funtov (okoli 173.000 evrov).

Kasneje jo je ogoljufal moški, ki je trdil, da je diplomat. "Mislim, da je spoznala, da je nasedla prevari, a je sprva težko to sprejela," pripoveduje Melanie Fordham. "Ni nam jasno, kako se je lahko pustila še drugič ogoljufati. Denar je pošiljala na več načinov, vključno z bančnimi nakazili in preko pošte, celo s pomočjo turističnih agentov."

Kot so sporočili policisti iz Devona in Cornwalla, ki so preiskovali njen primer, jo je pozneje kontaktiral nek moški iz Gane, ki se je predstavil kot Kofi. Trdil je, da je zdravnik in da je ugotovil, da je tarča prevarantov, ko je med občasnim delom v trgovini s telefoni naletel na njene podatke. Obljubil ji je, da ji bo pomagal povrniti denar. Janet Fordham je oktobra 2022 tako odletela v Akro.