Britanka, v katero je v Splitu udarila strela, umrla dva meseca kasneje

Kot smo poročali, je 20. avgusta v žensko na plaži Kašjuni v Splitu udarila strela. Turistko so po oživljanju s hudimi opeklinami in poškodbo glave prepeljali v splitsko bolnišnico. Po njihovih navedbah je utrpela delne opekline prsnega koša, na oddelku za intenzivno nego pa je bila zaradi drugih zdravstvenih zapletov, težav s srcem in živčevjem.

Nato so jo prepeljali v Veliko Britanijo, kjer so zdravniki predvidevali, da bo zaradi hude poškodbe možganov potrebovala doživljenjsko nego. Britanski mediji zdaj pišejo, da je 48-letna britanska turistka 7. oktobra umrla zaradi srčnega zastoja, ki ga je povzročil udar strele. Turistka je bila v času udara s hčerko na plaži. Kot pišejo britanski mediji, jo je strela zadela v uho.

Tragedija se je zgodila na dan, ko je Dalmacijo nenadoma zajelo silovito neurje. Sprva je bilo sončno in vroče, na plaži je bila gneča. V le desetih minutah pa so se nad obalo zgrnili temni oblaki, začel se je močan naliv, ki so ga spremljali močni sunki vetra. Ljudje so bežali s plaže, nekateri so se pred nevihto skrili pod drevesa.