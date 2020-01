Posiljena in kriva? Najstnica vztraja, da bo oprala svoje ime

Odvetnik Michael Polak, ki je v njenem imenu vložil pritožbo, opozarja na hude pomanjkljivosti sodnega postopka na Cipru. Prepričan je, da dekle ni bilo deležno enakopravne obravnave ter da je sodišče s tem kršilo njene človekove pravice. "Najstnica pred okrožnim sodiščem v Famagusti ni bila deležna poštenega sojenja. Nepoštena obravnava nje ter njenih zastopnikov in prič je bila v jasnem nasprotju z obravnavo, ki jo je bilo deležno tožilstvo in njegove priče," je prepričan, potem ko je podrobno pregledal sodne spise. "Obsodba najstnice ne krši le pravic, ki jih ji daje ciprska zakonodaja, ampak tudi mednarodne zaveze, ki jih ima Ciper v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in kot član Evropske unije," je še poudaril.

Spomnimo. Mlada Britanka je julija policiji prijavila, da jo je v resortu Ayia Napa na jugovzhodni obali Cipra posilila skupina mladih Izraelcev. Ciprska policija je takrat aretirala 12 Izraelcev, starih med 15 in 20 let, nato pa jih po 10 dneh izpustila, saj je Britanka naknadno spremenila svojo izjavo in umaknila prijavo o posilstvu. Britanko pa so aretirali in jo po petih mesecih zaradi lažne prijave obsodili na pogojno zaporno kazen. Po obsodbi je lahko zapustila Ciper in se vrnila domov.