Britanke norijo za Turki, besne domačinke pred njimi svarijo z žaljivimi objavami

Na družbenem omrežju Facebook se je medtem pojavila skupina, ki javno sramoti turistke. Skupina, ki šteje več kot 16.000 članov, sicer nima uradnega administratorja, zato nihče ne ureja objav in celotni "zid" skupine deluje kot kaotičen "divji zahod". V skupini se vsak dan pojavljajo objave o Britankah, ki jih domačinke obtožujejo "kraje" Turkov. Objavljajo celo njihove fotografije in v opise pišejo opozorila, poroča tudi Net.hr .

Reesova je na počitnice iz Južnega Walesa prispela s prijateljico Fiono Cooper . "Všeč so nam Turki, ker so visoki, temni, čedni in boljši v postelji. Brez zamere, lokalni valižanski fantje," je dodala Reesova.

Britanski časnik The Sun poroča, da so se številne Britanke zapletle z domačini, pozneje pa so svoje fotografije z žaljivimi opisi našle na internetu. "To je Tajska za ženske. Eno noč sem se zabavala z Omarjem. Vem, da ima še ducat drugih žensk, a jaz sem tukaj samo zaradi zabave," je v smehu povedala 21-letna Katie Rees .

Tarča zmerljivk je bila tudi Cheryl Farnan-Jones, ki od leta 2018 živi v Marmarisu. "Ko sem prebrala objavo, mi je postalo slabo. Poleg moje slike je pisalo: 'Skrajni čas, da se znebimo te podle stare krave, ki nam krade'," je povedala Farnan-Jonesova. Obtožili so jo, da je odvisna od moških, da jim plačuje za seks in da spi s celim Marmarisom.

Pa to še ni bilo vse, v zadevo so vpletli še njeno družino. "Objavili so sliko mene, moje hčerke in moje mame, češ da molzemo denar od naših turških ljubimcev," je še povedala.

27-letni Mehmet Can Korkmaz, lastnik Taverne Tiger, pozna sloves svojih zaposlenih in se mu celotna situacija zdi nekoliko smešna. "Britanke imajo zelo rade turške moške. Zato imamo tukaj moške plesalce in osebje. Če bi imeli več moških strank, bi imeli žensko osebje. Če se ženske odločijo spati z našimi barmani, je to njihova stvar. Tega ne moremo nadzorovati," je pojasnil in dodal, da nekateri odnosi prerastejo v dolgoročna razmerja, nekateri pa pač ne.