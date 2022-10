Britanko, ki je obglavila prijateljico, obsodili na vsaj 34 let zapora

Mitchellova bo zaradi umora morala odsedeti najmanj 34 let. Med oteževalnimi dejavniki sta bila tudi to, da je umor izvedla zaradi zaslužka, in način, kako je ravnala s truplom Chongove, je dejal Sodnik Richard Marks , ki je njen zločin označil za "srhljiv in globoko pretresljiv" .

Postala pa je tudi prva morilka in prva ženska, ki so jo v Angliji in Walesu obsodili v televizijskem prenosu, po tem, ko so bila spremenjena pravila, ki so omogočila prisotnost kamer v sodnih dvoranah, poroča BBC.

Na sojenju na londonskem sodišču Old Bailey je bil prikazan posnetek Mitchellove, ki je junija 2021 z velikim modrim kovčkom prišla na dom svoje žrtve. Po več kot štirih urah je odšla s kovčkom, ki je bil videti poln in težak.

Dva tedna po umoru se je Mitchellova odpeljala v mesto Salcombe v jugozahodni Angliji. Truplo brez glave so v bližini mesta pozneje našli dopustniki, glavo pa so po policijski preiskavi našli v bližini.

Tožilstvo je trdilo, da je Mitchellova umor vdove načrtovala, po tem, ko se je z njo spoprijateljila v cerkveni skupini. Ko ji je Čongova odrekla 200.000 funtov za popravilo propadajoče hiše v vrednosti štiri milijone funtov, ki si jo je delila z materjo v Londonu, pa jo je Mitchellova ubila in ponaredila oporoko, da bi podedovala večino njenega premoženja, vrednega več kot 700.000 funtov.