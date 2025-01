Britanko, ki je skrivnostno izginila pred 52 leti, našli s pomočjo objave fotografije

Sheila Fox je bila stara komaj 16 let, ko je leta 1972 izginila iz domačega mesta Coventry v osrednji Angliji. Glede na podatke policije je takrat živela pri starših. Policija je sumila, da je bila Foxova v razmerju z nekim moškim in da se je preselila iz regije.

Le nekaj ur po objavi fotografije se je oglasilo več državljanov, ki so poslali informacije o Foxovi, je sporočila policija West Midlandsa. Podrobnosti, ki so jih posredovali, so policiji omogočile, da so Foxovo izsledili. Ugotovili so, da je živa, zdrava in na varnem na drugem delu države.

S tem so razrešili enega najdaljših primerov iskanja pogrešanih oseb. Jenna Shaw, ena od detektivk iz preiskovalne skupine westmidlandske policije, je povedala, da so zelo veseli, da so Sheilo po več kot petih desetletjih končno našli.

"Pregledali smo vse dokaze, ki smo jih našli in uspeli najti njeno fotografijo. Smo majhna ekipa policistov in še posebej bi se rada zahvalila policistu Shaunu Reevu, ki mu je primer uspelo rešiti s pomočjo javnosti," je izpostavila.

Ob tem je dodala, da ima vsaka pogrešana oseba svojo zgodbo in da si njihove družine in prijatelji zaslužijo vedeti, kaj se jim je zgodilo. "Upamo, da se bodo znova srečali," je še dodala.