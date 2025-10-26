Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Britanska babica ustvarila knjige, ki pomagajo otrokom z avtizmom izražati čustva

Bristol, 26. 10. 2025 21.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Babica iz Bristola je našla edinstven način, kako svoji vnukinji z avtizmom pomagati izražati čustva. Joann Jones je ustvarila serijo knjig, ki povezujejo barve s čustvi. Ta preprost, a izjemno učinkovit pristop, je deklici Zaeah omogočil, da je začela bolje komunicirati s svojo družino. Zaradi izjemnega uspeha je 55-letnica zgodbe izdala po vsej Veliki Britaniji.

Joann Jones, ki dela kot učna pomočnica za otroke s posebnimi potrebami, se je odločila, da bo zgodbe, ki jih je ustvarila, delila tudi z drugimi. Njena petletna vnukinja Zaeah se je namreč rodila z avtizmom in ne govori, zato je bilo izražanje čustev zanjo izjemno zahtevno.

"Na začetku smo poskušali z otroškimi pesmicami in televizijskimi oddajami, a to ni pomagalo. Zaeah je bila pogosto frustrirana, ker se ni mogla izraziti. To se je kazalo v telesnih odzivih, kot so praskanje obraza ali izbruhi jeze," je za BBC povedala njena mama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jonesova je začela raziskovati, kako bi lahko Zaeah pomagala, vendar v knjigarnah ni našla literature, namenjene razumevanju čustev pri nevrodivergentnih otrocih. "Sedela sem doma in razmišljala, ko me je prešinilo - barve! Vsi razumemo barve," je opisala trenutek navdiha.

Tako je nastala serija desetih knjig, v katerih je vsako čustvo predstavljeno z drugo barvo. Otrok lahko s kazanjem barve pokaže, kako se počuti, kar mu omogoča, da se izrazi tudi brez besed.

Knjige (slika je simbolična)
Knjige (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Govorno-jezikovna terapevtka Rysha Flint je idejo označila za "fantastično" in Jonesovo spodbudila k objavi knjig. "Veliko otrok z avtizmom se težko spopada z abstraktnimi pojmi, kot so čustva. Povezovanje barv in občutkov je zato odličen pristop," je pojasnila.

Tudi Zaeahina mama opaža izjemen napredek: "Knjige so naredile razliko, ker vključujejo vse: vidi lahko barvo, sliši zgodbo, vse je povezano. Zdaj lahko vsaj delno izrazi, kako se počuti, in to je za nas ogromno."

knjige otroci avtizem izražanje
Naslednji članek

Španija obuja idejo: premikanje ur bi morali ukiniti

SORODNI ČLANKI

Leto boja za 24-urno asistenco – kljub zdravniškemu mnenju

Osoren, nečloveški in žaljiv član komisije: fant po obisku doživel epileptični napad

Število otrok z avtizmom se vsako leto povečuje: kakšni so simptomi?

'Tečem maratone, da bi bolnemu sinu dal moč'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306