Britanska babica ustvarila knjige, ki pomagajo otrokom z avtizmom izražati čustva

Babica iz Bristola je našla edinstven način, kako svoji vnukinji z avtizmom pomagati izražati čustva. Joann Jones je ustvarila serijo knjig, ki povezujejo barve s čustvi. Ta preprost, a izjemno učinkovit pristop, je deklici Zaeah omogočil, da je začela bolje komunicirati s svojo družino. Zaradi izjemnega uspeha je 55-letnica zgodbe izdala po vsej Veliki Britaniji.

Joann Jones, ki dela kot učna pomočnica za otroke s posebnimi potrebami, se je odločila, da bo zgodbe, ki jih je ustvarila, delila tudi z drugimi. Njena petletna vnukinja Zaeah se je namreč rodila z avtizmom in ne govori, zato je bilo izražanje čustev zanjo izjemno zahtevno. "Na začetku smo poskušali z otroškimi pesmicami in televizijskimi oddajami, a to ni pomagalo. Zaeah je bila pogosto frustrirana, ker se ni mogla izraziti. To se je kazalo v telesnih odzivih, kot so praskanje obraza ali izbruhi jeze," je za BBC povedala njena mama.

Jonesova je začela raziskovati, kako bi lahko Zaeah pomagala, vendar v knjigarnah ni našla literature, namenjene razumevanju čustev pri nevrodivergentnih otrocih. "Sedela sem doma in razmišljala, ko me je prešinilo - barve! Vsi razumemo barve," je opisala trenutek navdiha. Tako je nastala serija desetih knjig, v katerih je vsako čustvo predstavljeno z drugo barvo. Otrok lahko s kazanjem barve pokaže, kako se počuti, kar mu omogoča, da se izrazi tudi brez besed.

Knjige (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand