Britanska babica ustvarila knjige, ki pomagajo otrokom z avtizmom izražati čustva

Joann Jones, ki dela kot učna pomočnica za otroke s posebnimi potrebami, se je odločila, da bo zgodbe, ki jih je ustvarila, delila tudi z drugimi. Njena petletna vnukinja Zaeah se je namreč rodila z avtizmom in ne govori, zato je bilo izražanje čustev zanjo izjemno zahtevno.
"Na začetku smo poskušali z otroškimi pesmicami in televizijskimi oddajami, a to ni pomagalo. Zaeah je bila pogosto frustrirana, ker se ni mogla izraziti. To se je kazalo v telesnih odzivih, kot so praskanje obraza ali izbruhi jeze," je za BBC povedala njena mama.
Jonesova je začela raziskovati, kako bi lahko Zaeah pomagala, vendar v knjigarnah ni našla literature, namenjene razumevanju čustev pri nevrodivergentnih otrocih. "Sedela sem doma in razmišljala, ko me je prešinilo - barve! Vsi razumemo barve," je opisala trenutek navdiha.
Tako je nastala serija desetih knjig, v katerih je vsako čustvo predstavljeno z drugo barvo. Otrok lahko s kazanjem barve pokaže, kako se počuti, kar mu omogoča, da se izrazi tudi brez besed.
Govorno-jezikovna terapevtka Rysha Flint je idejo označila za "fantastično" in Jonesovo spodbudila k objavi knjig. "Veliko otrok z avtizmom se težko spopada z abstraktnimi pojmi, kot so čustva. Povezovanje barv in občutkov je zato odličen pristop," je pojasnila.
Tudi Zaeahina mama opaža izjemen napredek: "Knjige so naredile razliko, ker vključujejo vse: vidi lahko barvo, sliši zgodbo, vse je povezano. Zdaj lahko vsaj delno izrazi, kako se počuti, in to je za nas ogromno."
