Britanska bojna ladja nad Rdečim morjem sestrelila dron

Od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas so sicer jemenski uporniki Hutiji večkrat napadli tovorne ladje v Rdečem morju. Zagrozili so, da bodo napadli vsa plovila, ki se odpravljajo v izraelska pristanišča, če ne bo omogočena dostava hrane in zdravil na območje Gaze, ki ga oblega Izrael. Zaradi tega sta ladjarja Maersk in Hapag Lloyd začasno prekinila plovbo po Rdečem morju.