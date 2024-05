Gluha britanska deklica po prelomnem zdravljenju znova sliši

Britanski deklici so s pomočjo genske terapije skoraj povsem povrnili sluh. Sodelovala je v prelomnem pionirskem zdravljenju v bolnišnici Addenbrooke v Cambridgeu, poroča Sky News. Vodja zdravljenja prof. Manohar Bance, je ocenil, da so bili rezultati "boljši, kot so upali oziroma pričakovali", in upa, da bodo zdravniki s to terapijo lahko pomagali tudi drugim pacientom s to vrsto gluhote: "Rezultati so spektakularni. Zato upamo, da bi to lahko bilo potencialno zdravilo."