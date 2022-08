Britanska inflacija julija najvišje v zadnjih 40 letih

Finančni minister Nadhim Zahawi je sicer obvladovanje inflacije izpostavil kot prednostno nalogo. "Ukrepali bomo z močno, neodvisno denarno politiko, odgovornimi odločitvami glede davkov in izdatkov ter reformami za povečanje produktivnosti in rasti," je napovedal in dodal, da vlada "pomaga, kjer lahko" s svojim 37 milijard funtov vrednim paketom podpore.

Britanska centralna banka Bank of England je že v začetku avgusta ocenila, da se bo inflacija letos povzpela na nekaj več kot 13 odstotkov, s čimer bo dosegla najvišjo raven od leta 1980. Inflacija je iz zornega kota visokih cen energentov in občutnega upočasnjevanja gospodarske aktivnosti v Veliki Britaniji in širši Evropi obenem opozorilo, da bo britansko gospodarstvo z visoko verjetnostjo vstopilo v recesijo.

Na svojem zadnjem zasedanju julija je britanska centralna banka zvišala ključne obrestno mere za 0,50 odstotne točke na 1,75 odstotka. Gre za najvišje zvišanje po letu 1995.

Inflacija na Hrvaškem julija na novem rekordu

Cene življenjskih potrebščin na Hrvaškem so se julija na letni ravni dvignile za 12,3 odstotka, je danes objavil hrvaški statistični urad. Gre za novo najvišjo vrednost od začetka zbiranja podatkov. Najbolj, za 19,2 odstotka, so se dvignile cene v skupini prevoz. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni narasle za 18,3 odstotka.

V restavracijah in hotelih so se cene na letni ravni dvignile za 16,8 odstotka, cene pohištva in opreme za dom so poskočile za 14,1 odstotka.

Cene vode, električne energije in plina ter ostalih energentov so se povzpele za 9,7 odstotkov, rekreativne in kulturne dejavnosti so se podražile za deset odstotkov, v skupini različnih dobrin in storitev pa so zabeležili sedemodstotno podražitev.

Na mesečni ravni so se najbolj, za 4,9 odstotka, zvišale cene v hotelih in restavracijah. Hrana se je od junija do julija podražila za 2,2 odstotka.

Julijska letna inflacija je bila za 0,2 odstotne točke višja od junijske.

Inflacija na Hrvaškem je bila v sedmem mesecu višja od tiste v evrskem območju. Slednja je znašala 8,9 odstotka.