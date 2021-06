Britanska ministrica: Družbena omrežja promovirajo nevarno migrantsko pot

Patelova je podjetjem že poslala zahtevo, naj s svojih portalov hitreje odstranjujejo posnetke. "Ti tehnološki giganti so v sodelovanju z Nacionalno agencijo za kriminal že dosegle napredek pri odstranjevanju teh grozljivih objav, vendar pa morajo še hitreje in proaktivnejše odstraniti objave, ki so povezane z nezakonitimi prehodi, preden umre več moških, žensk in otrok," meni.

Ministrica Priti Patel je dejala, da so objave, "ki promovirajo te smrtonosne prehode, popolnoma nesprejemljive. Ljudi spodbujajo, da zapustijo varno evropsko državo in ogrozijo tako svoje življenje kot tudi življenje svoje družine, tihotapci pa jih celo uporabljajo za promocijo svojega smrtonosnega posla" . Videoposnetki pa ne omenjajo tega, koliko ljudi je že umrlo, ko so se želeli prebiti do Velike Britanije, ali tistih, ki so bili v čolnih, ki niso primerni za plovbo, na ledenem morju preživeli po 13 ur, je opozorila.

Po navedbah ministrstva za notranje zadeve tihotapci na družbenih omrežjih, kot so TikTok, Instagram, Facebook in Twitter, objavljajo videoposnetke, ki jih nato uporabljajo za promocijo svoje trgovine, poroča The Independent.

Obtožbe so se zvrstile potem, ko je v le treh dneh nevarne vode poskušalo prečkati skoraj 600 oseb, kljub številnim opozorilom ministrstva, da bodo to migrantsko pot onemogočili. Konec tedna je ministrstvo za notranje začelo preiskavo incidenta, v katerem je osebje mejnih sil v francoskih vodah zajelo migrante, ki so prečkali Rokavski preliv in jih pripeljalo v Dover.

To dejanje je sprožilo obtožbe, da je agencija ljudem pomagala nezakonito vstopiti v državo. Obmejne sile naj bi migrante namreč pobirale le, če so v vodah Združenega kraljestva in le, če obstaja neposredna življenjska nevarnost, kar pa se v incidentu prejšnjo soboto ni zgodilo. Dejanje naj bi bilo organizirano med starejšimi člani posadke HMC Valiant in francoske patruljne ladje Athos prejšnjo.

Enver Solomon, izvršni direktor sveta za begunce, je vladi očital, da njen pristop k reševanju prehodov prek kanala ne deluje in da mu je usojeno, da propade. "Namesto da se za zaustavitev prehodov zanese zgolj na izvršilni pristop, mora ta vlada razširiti varne poti, tako da ljudem ne bo treba tvegati svojega življenja na nevarnih potovanjih na milost in nemilost kriminalcev in tihotapcev ljudi," je dejal.

"Ustvarjanje varnih in rednih poti do Združenega kraljestva - s pomočjo razširjenega programa preselitve, humanitarnih vizumov in reforme restriktivnih pravil o združitvi družine - je način za učinkovito reševanje vprašanja," meni Solomon.

Ministre so pred nekaj tedni obtožili, da jim v poskusih, da bi se spoprijeli s kanalom, primanjkuje "sočutja in usposobljenosti".Medtem so evropske države v čakalni vrsti zavrnile dvostranske sporazume z Združenim kraljestvom o vrnitvi prosilcev za azil.