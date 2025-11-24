Svetli način
Tujina

Britanska mornarica prestregla ruski ladji v Rokavskem prelivu

London, 24. 11. 2025 06.26 | Posodobljeno pred eno minuto

Britansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je kraljeva mornarica v Rokavskem prelivu prestregla dve ruski ladji.Ladja HMS Severn je v zadnjih dveh dneh prestregla korveto RFN Stojkij in tanker Jelnija, ki sta plula proti zahodu skozi Doversko ožino v Rokavski preliv.

Britanski mediji so pred dnevi poročali, da so ob obali Škotske opazili rusko vohunsko ladjo Jantar, ki je z laserji motila pilote britanskega kraljevega letalstva, ki so spremljali njeno gibanje, poroča BBC.

Obrambni minister John Healey je potezo Jantarja označil za "zelo nevarno" in Rusom sporočil: "Vidimo vas. Vemo, kaj počnete. Pripravljeni smo." Healey je prejšnji teden dejal, da se je v zadnjih dveh letih število ruskih plovil, ki ogrožajo britanske vode, povečalo za 30 odstotkov.

Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je HMS Severn po prestrezanju ladij Stojkij in Jelnja kasneje predala nadzorne naloge zaveznici Nata ob obali Bretanje v severozahodni Franciji. Dodali so, da je britanska ladja "še naprej opazovala od daleč in ostala pripravljena odzvati se na vsako nepričakovano aktivnost".

Maja je kraljeva mornarica poslala dve ladji in 814. mornariško letalsko eskadriljo – znano tudi kot "leteči tigri" – da bi spremljali rusko vojno ladjo, ko je plula proti zahodu skozi Rokavski preliv, da bi se srečala s trgovskima ladjama Sparta IV in general Skobeljev. Obe trgovski ladji sta se vračali iz Sredozemlja. 

Healey je dejal, da je porast ruske aktivnosti v bližini Otoka dokaz povečane "ruske agresije na vseh področjih", ki po njegovem mnenju vpliva tudi na Evropo, ne le na Ukrajino. Na novinarski konferenci na Downing Streetu prejšnji teden je obrambni minister dejal, da je spremenil pravila delovanja kraljeve mornarice, da bi lahko bolj natančno sledila ladji Jantar, ko je ta "na širšem območju naših voda".

