Britanska mornarica v Indijskem oceanu zasegla 3,7 tone drog

Na Bližnjem vzhodu Britanci s fregato HMS Lancaster sodelujejo v varnostni operaciji pod vodstvom Kanade. Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva je posadka helikopterja opazila sumljiv čoln, ki so ga potem preiskali in na njem našli skoraj 100 paketov heroina in metamfetamina. Kmalu zatem so opazili še jadrnico in jo po zasledovanju ustavili. Naj njej so našli 2,4 tone hašiša.

Obrambni minister Grant Shapps je poudaril, da je prav mornarica vodilna v britanskih prizadevanjih za boj proti trgovini z drogo po vsem svetu. "Njihova neumorna prizadevanja in strokovnost so kriminalnim mrežam zadali nov hud udarec," je dodal.