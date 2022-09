Britanska najstnica umrla tudi zaradi nevarnih spletnih vsebin

"Molly je bila v prehodnem obdobju svojega mladega življenja, kar je otežilo nekatere elemente komunikacije," je dejal mrliški oglednik Andrew Walker, ki je za vzrok njene smrti navedel samopoškodbe, saj je dejal, da navesti samomor kot razlog za njeno smrt ne bi bilo "varno". 14-letna šolarka Molly Russell je po njegovih besedah trpela zaradi negativnih učinkov spletnih vsebin in depresije, poroča SkyNews.

Kot je pojasnil, sta platformi Instagram in Pinterest, do katerih je dostopala najstnica, deklici z algoritmi posredovali tudi objave, ki jih Molly sama ni iskala. "To je verjetno negativno vplivalo na Molly. Nekatere vsebine so romantizirale samopoškodovanje mladih ljudi, druga vsebina jo je skušala izolirati in odvrniti od pogovora s tistimi, ki bi ji morda lahko pomagali," je dejal in dodal, da je bila v nekaterih primerih ta vsebina še posebej nazorna, saj je samopoškodovanje in samomor prikazovala kot neizogibno posledico stanja, ki ga ni bilo mogoče ozdraviti.

Walker je dejal, da je Molly že sicer trpela za depresijo in da je bila ranljiva tudi zaradi svoje starosti ter da je verjetno prav ta vsebina, ki si jo je ogledala na spletu, "negativno vplivala na njeno duševno zdravje in prispevala k njeni smrti na več kot minimalen način".