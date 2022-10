Britanska notranja ministrica: Naredila sem napako, odstopam

Kot je Suella Braverman navedla v izjavi, ki jo je poslala predsednici vlade in v celoti objavila na Twitterju, je danes z osebne spletne pošte poslala uradni dokument v zvezi z vladno migracijsko politiko. To potezo je označila za napako, za katero sprejema odgovornost in se zato poslavlja s položaja. Pri tem je sicer izrekla tudi kritiko na račun dela vlade, ki ji očita, da je odstopila od svojih obljub na področju omejevanja nezakonitih migracij.

Bravermanova, ki velja za predstavnico desnega krila konservativcev, se je sprva sama potegovala za položaj premierke, nato pa v začetku septembra zasedla ministrski stolček. Kot svojo prednostno nalogo je takrat opredelila oživitev spornega načrta za pošiljanje prosilcev za azil v Ruando.

Bravermanova je sicer po poklicu odvetnica, v preteklosti pa je opravljala tudi vlogo generalne državne tožilke.