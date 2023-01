Britanska obalna straža ni želela pomagati 38 migrantom v Rokavskem prelivu

Kmalu po vstopu v vode Združenega kraljestva je čolnu odpovedal motor in začelo ga je zanašati. Britanska obalna straža naj ne bi naredila popolnoma nič, da pomaga migrantom, ki so bili od dolge poti že precej utrujeni, zmrznjeni in lačni, navaja Guardian .

Rémi Vandeplanque , francoski obalni stražar, ki je sodeloval v reševalni akciji, je v imenu sindikata povedal, da je bil položaj zanj nekaj nezaslišanega in da česa takšnega še ni doživel, poroča Guardian . "Ko smo jim začeli slediti, so bili v francoskih vodah, nato pa smo jim sledili še v britanske vode. Bili so pripadniki obmejnih sil, britanske obalne straže. Z njimi smo se pogovarjali po radiu in rekli so, da bodo rešili ljudi na čolnu."

Sindikat, ki zastopa francoske obalne stražarje, od katerih so nekateri bili prisotni na ladji Kermorvan, je obsodil britansko reševalno službo, ker niso rešili čolna, potem ko so se predhodno zavezali francoski obalni straži, da bodo to storili. Na sindikatu so dejali, da so s tem resno ogrozili življenja 38 ljudi.

"Okoli 21. ure po francoskem času so bili ljudje na čolnu izčrpani, prestrašeni in zmrznjeni. Vzeli smo jih na krov in jim dali odeje, hrano in tople napitke. Vsi so preživeli. Združeno kraljestvo jim ni pomagalo, pustilo jih je, da so drseli po vodi," je povedal Vandeplanque.

Dodal je, da bi se lahko zgodila prava tragedija in da so britanski reševalci na ladji Typhoon dejali, da nimajo več prostora za dodatne ljudi, vendar bodo poskrbeli za varnost migrantov. Dodali so še, da so poklicali na pomoč drugo ladjo, ki bo migrante odpeljala na varno, a do tega ni prišlo.