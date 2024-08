Britanska olimpijka suspendirana zaradi mučenja konja

"Kar se je zgodilo, je popolnoma izven konteksta in ne odraža načina, na katerega treniram svoje konje in kako delam s svojimi učenci, a ni opravičila. Sram me je in žal mi je za svoja dejanja in ker sem razočarala vse, še posebej vse v britanski ekipi in navijače," je še dodala.

S šestimi olimpijskimi medaljami, vključno s tremi najžlahtnejšega sijaja, je Dujardinova najbolj odlikovana britanska olimpijka vseh časov, izenačena je s kolesarko Lauro Kenny.