Britanska policija: 32-letnik napadel že prej, eno osebo z nožem porezal po obrazu

32-letni Anthony Williams iz Peterborougha je po sobotnem napadu z nožem na vlaku v Cambridgeshiru obtožen desetih poskusov umora, telesne poškodbe in posedovanja ostrega predmeta. Danes ga bodo privedli pred sodnika, poroča BBC.
Obtožba glede povzročitve telesne poškodbe se sicer nanaša na napad na policista v prostoru za pridržanje, je sporočila britanska policija. 32-letnik pa naj bi napadel že prej – v noči na soboto (ob 00.46) je na vlaku na postaji Pontoon Dock z nožem po obrazu porezal še eno osebo.
Pretresljive izpovedi potnikov: Zatekli so se v vagon z bifejem
Usodnega večera je bil med potniki tudi Matt Kingston. V času napada je imel v ušesih slušalke in je na dogajanje postal pozoren šele, ko so ljudje začeli v paniki tekati po vlaku. Hrup je postajal vse glasnejši, zato je tudi sam stekel iz vagona H proti delu vlaka, kjer je bife. Kot pravi, je osebje tam potnike pred napadalcem skušalo zavarovati tako, da so spustili senčila. "Tam nas je bilo stisnjenih približno deset," pravi Kingston. Spominja se tudi moškega, ki je odšel proti napadalcu. Tega je videl skozi steklo na vratih, ko je šel mimo "z velikim kuhinjskim nožem". "Kakšnih 30 sekund nato ni bilo nikogar, nakar je napadalec odkorakal v drugo smer. Nič ni govoril, le tekal je po vlaku," pripoveduje očividec, ki dogajanje opisuje kot "čudno in v nekem smislu celo zelo mirno". Sam je nato pomagal zabodenemu mladeniču, tako da je na njegovo rano pritiskal nekakšen moder zvitek iz bifejskega vozička. "Vsi naokoli so poskušali pomagati," dodaja.
Vlak londonske severovzhodne železnice, na katerem se je zgodil napad, medtem spet vozi. Tudi zdravstveno stanje junaškega delavca, ki je preprečil še večjo tragedijo, je stabilno, je sporočila ministrica za promet Heidi Alexander. "Železniški delavec je v kritičnem, a stabilnem stanju. Ostaja v bolnišnici," je dejala za Times Radio in obenem pohvalila njegov izjemni pogum ter ga označila za junaka. "Sam se je izpostavil nevarnosti in ljudje so danes zaradi njegovih dejanj živi," je poudarila. Po njenih besedah na bolnišničnem zdravljenju skupno tako ostaja pet oseb.
Nekdanji prometni policist upa na revizijo varnostnih standardov
Nekdanji načelnik britanske prometne policije Andy Trotter pravi, da upa, da bo incident spodbudil širši pregled varnosti na vlakih. Sam sicer meni, da so se vlakovodja, osebje na vlaku, policija in reševalne službe z incidentom "zelo dobro spopadli". "Pomirjujoče je vedeti, da je po incidentu na vlakih zdaj več patrulj," pravi, a hkrati meni, da je to le kratkoročno.
"Mislim, da to ponazarja resnično zaskrbljenost ljudi, da bi bili ujeti s storilcem kaznivega dejanja. Upam, da bo to privedlo do širšega pregleda varnostnih standardov in potrebe po večji varnosti s strani samih železniških podjetij," pravi.
Ministrica Alexandrova medtem miri, češ da kljub sobotnemu napadu železniško omrežje ostaja okolje z "nizko stopnjo kriminala". Na vprašanje o povečani varnosti na vlakih v prihodnje pa pravi, da želi vlada izboljšati varnost na "sorazmeren" način, vključno z izboljšanjem videonadzora na postajah. O tehnologiji skeniranja, podobni tisti na letališčih, pa da britanski ministri (še) ne razmišljajo.
