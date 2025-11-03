Britanska policija: 32-letnik napadel že prej, eno osebo z nožem porezal po obrazu

Britanske oblasti so po napadu z nožem na vlaku v Cambridgeshiru 32-letnega Anthonyja Williamsa obtožile desetih poskusov umora. Ministrica za promet Heidi Alexander je medtem sporočila, da zdravstveno stanje železniškega delavca, ki je pomagal preprečiti najhujše, kritično, a stabilno. "Izpostavil se je nevarnosti in zaradi njega so ljudje danes živi," je dejala. 35-letnik, ki so ga prav tako pridržali, pa je na prostosti – kot so zatrdili policisti, v napad ni bil vpleten.

Napad z nožem na vlaku v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia icon-expand

32-letni Anthony Williams iz Peterborougha je po sobotnem napadu z nožem na vlaku v Cambridgeshiru obtožen desetih poskusov umora, telesne poškodbe in posedovanja ostrega predmeta. Danes ga bodo privedli pred sodnika, poroča BBC. Obtožba glede povzročitve telesne poškodbe se sicer nanaša na napad na policista v prostoru za pridržanje, je sporočila britanska policija. 32-letnik pa naj bi napadel že prej – v noči na soboto (ob 00.46) je na vlaku na postaji Pontoon Dock z nožem po obrazu porezal še eno osebo.

Pretresljive izpovedi potnikov: Zatekli so se v vagon z bifejem

Usodnega večera je bil med potniki tudi Matt Kingston. V času napada je imel v ušesih slušalke in je na dogajanje postal pozoren šele, ko so ljudje začeli v paniki tekati po vlaku. Hrup je postajal vse glasnejši, zato je tudi sam stekel iz vagona H proti delu vlaka, kjer je bife. Kot pravi, je osebje tam potnike pred napadalcem skušalo zavarovati tako, da so spustili senčila. "Tam nas je bilo stisnjenih približno deset," pravi Kingston. Spominja se tudi moškega, ki je odšel proti napadalcu. Tega je videl skozi steklo na vratih, ko je šel mimo "z velikim kuhinjskim nožem". "Kakšnih 30 sekund nato ni bilo nikogar, nakar je napadalec odkorakal v drugo smer. Nič ni govoril, le tekal je po vlaku," pripoveduje očividec, ki dogajanje opisuje kot "čudno in v nekem smislu celo zelo mirno". Sam je nato pomagal zabodenemu mladeniču, tako da je na njegovo rano pritiskal nekakšen moder zvitek iz bifejskega vozička. "Vsi naokoli so poskušali pomagati," dodaja.

Vlak londonske severovzhodne železnice, na katerem se je zgodil napad, medtem spet vozi. Tudi zdravstveno stanje junaškega delavca, ki je preprečil še večjo tragedijo, je stabilno, je sporočila ministrica za promet Heidi Alexander. "Železniški delavec je v kritičnem, a stabilnem stanju. Ostaja v bolnišnici," je dejala za Times Radio in obenem pohvalila njegov izjemni pogum ter ga označila za junaka. "Sam se je izpostavil nevarnosti in ljudje so danes zaradi njegovih dejanj živi," je poudarila. Po njenih besedah na bolnišničnem zdravljenju skupno tako ostaja pet oseb.

Nekdanji prometni policist upa na revizijo varnostnih standardov