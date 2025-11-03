Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Britanska policija: 32-letnik napadel že prej, eno osebo z nožem porezal po obrazu

Cambridge, 03. 11. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
83

Britanske oblasti so po napadu z nožem na vlaku v Cambridgeshiru 32-letnega Anthonyja Williamsa obtožile desetih poskusov umora. Ministrica za promet Heidi Alexander je medtem sporočila, da zdravstveno stanje železniškega delavca, ki je pomagal preprečiti najhujše, kritično, a stabilno. "Izpostavil se je nevarnosti in zaradi njega so ljudje danes živi," je dejala. 35-letnik, ki so ga prav tako pridržali, pa je na prostosti – kot so zatrdili policisti, v napad ni bil vpleten.

Napad z nožem na vlaku v Veliki Britaniji
Napad z nožem na vlaku v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia

32-letni Anthony Williams iz Peterborougha je po sobotnem napadu z nožem na vlaku v Cambridgeshiru obtožen desetih poskusov umora, telesne poškodbe in posedovanja ostrega predmeta. Danes ga bodo privedli pred sodnika, poroča BBC.

Obtožba glede povzročitve telesne poškodbe se sicer nanaša na napad na policista v prostoru za pridržanje, je sporočila britanska policija. 32-letnik pa naj bi napadel že prej – v noči na soboto (ob 00.46) je na vlaku na postaji Pontoon Dock z nožem po obrazu porezal še eno osebo.

Pretresljive izpovedi potnikov: Zatekli so se v vagon z bifejem

Usodnega večera je bil med potniki tudi Matt Kingston. V času napada je imel v ušesih slušalke in je na dogajanje postal pozoren šele, ko so ljudje začeli v paniki tekati po vlaku. Hrup je postajal vse glasnejši, zato je tudi sam stekel iz vagona H proti delu vlaka, kjer je bife. Kot pravi, je osebje tam potnike pred napadalcem skušalo zavarovati tako, da so spustili senčila. "Tam nas je bilo stisnjenih približno deset," pravi Kingston. Spominja se tudi moškega, ki je odšel proti napadalcu. Tega je videl skozi steklo na vratih, ko je šel mimo "z velikim kuhinjskim nožem". "Kakšnih 30 sekund nato ni bilo nikogar, nakar je napadalec odkorakal v drugo smer. Nič ni govoril, le tekal je po vlaku," pripoveduje očividec, ki dogajanje opisuje kot "čudno in v nekem smislu celo zelo mirno". Sam je nato pomagal zabodenemu mladeniču, tako da je na njegovo rano pritiskal nekakšen moder zvitek iz bifejskega vozička. "Vsi naokoli so poskušali pomagati," dodaja.

Preberi še Skušal ustaviti napadalca z nožem, njegovo življenje še vedno ogroženo

Vlak londonske severovzhodne železnice, na katerem se je zgodil napad, medtem spet vozi. Tudi zdravstveno stanje junaškega delavca, ki je preprečil še večjo tragedijo, je stabilno, je sporočila ministrica za promet Heidi Alexander. "Železniški delavec je v kritičnem, a stabilnem stanju. Ostaja v bolnišnici," je dejala za Times Radio in obenem pohvalila njegov izjemni pogum ter ga označila za junaka. "Sam se je izpostavil nevarnosti in ljudje so danes zaradi njegovih dejanj živi," je poudarila. Po njenih besedah na bolnišničnem zdravljenju skupno tako ostaja pet oseb.

Nekdanji prometni policist upa na revizijo varnostnih standardov

Nekdanji načelnik britanske prometne policije Andy Trotter pravi, da upa, da bo incident spodbudil širši pregled varnosti na vlakih. Sam sicer meni, da so se vlakovodja, osebje na vlaku, policija in reševalne službe z incidentom "zelo dobro spopadli". "Pomirjujoče je vedeti, da je po incidentu na vlakih zdaj več patrulj," pravi, a hkrati meni, da je to le kratkoročno.

"Mislim, da to ponazarja resnično zaskrbljenost ljudi, da bi bili ujeti s storilcem kaznivega dejanja. Upam, da bo to privedlo do širšega pregleda varnostnih standardov in potrebe po večji varnosti s strani samih železniških podjetij," pravi.

Ministrica Alexandrova medtem miri, češ da kljub sobotnemu napadu železniško omrežje ostaja okolje z "nizko stopnjo kriminala". Na vprašanje o povečani varnosti na vlakih v prihodnje pa pravi, da želi vlada izboljšati varnost na "sorazmeren" način, vključno z izboljšanjem videonadzora na postajah. O tehnologiji skeniranja, podobni tisti na letališčih, pa da britanski ministri (še) ne razmišljajo.

napad nož vlak osumljenec
Naslednji članek

Filmski rop naj bi izvedli 'amaterski' tatovi, med osumljenimi par z otroki

Naslednji članek

Devetmesečni dojenček umrl po napadu psa v Walesu

SORODNI ČLANKI

Marinakis ponudil finančno pomoč žrtvam napada

Potniki opisujejo trenutke groze: 'Mislil sem, da je šala za noč čarovnic'

Skušal ustaviti napadalca z nožem, njegovo življenje še vedno ogroženo

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (83)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
03. 11. 2025 12.01
+3
... že pse imajo tam policaji .. neke čudne mešančke !!!?
ODGOVORI
4 1
Pamir
03. 11. 2025 12.00
-4
Spet kristjan in ne musliman.A je janšaj že zahteval odstop britanskega premierja?
ODGOVORI
2 6
Blue Dream
03. 11. 2025 11.59
+2
Mogoče je pa to suženjska karma
ODGOVORI
2 0
boslo
03. 11. 2025 12.02
+2
Možno, oni so najraje sužnji, ne pa enakopravni člani civiliziranega sveta. Tu pa imaš prav.
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
03. 11. 2025 11.58
-4
Če nebi uvozili poceni delavne sile, bi že 3x propadli... Isto je pri nas, brez tujih delavcev bankrotiramo v parih letih...
ODGOVORI
2 6
Rožle Patriot
03. 11. 2025 11.55
+5
...... in zakaj niste napisali imena "Občana" iz Novega mesta ... ??? .. ccc ti dvoličnost ti .. !!!
ODGOVORI
8 3
Pamir
03. 11. 2025 11.59
-4
A tistega ki je med janševanjem umoril Slavca?
ODGOVORI
1 5
Rožle Patriot
03. 11. 2025 12.02
+3
Ja, ... te še kaj zanima mudonja ?
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
03. 11. 2025 11.53
+6
Vsaka druga beseda he te nedovoljena.Ali pa je komentar podvojen on potem izgine.
ODGOVORI
7 1
Blue Dream
03. 11. 2025 12.06
pa ne samo beseda. tudi določene številke so prepovedane. pa kitice prešernovih pesmi na 8. februar. taki so
ODGOVORI
0 0
Artechh
03. 11. 2025 11.51
+6
Umirite se, sicer je multikulti ampak je bil rojen v UK kar ga naredi državljana kar pomeni da so Britanci tudi teroristi. A ni to enostavna logika?
ODGOVORI
7 1
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.53
+5
kupiš mojega psička mešankča, ki je bil rojen v čistokrvno družino Zlatih prinašalcev z rodovniku ? prodam po isti ceni :) saj so isti kajne ?
ODGOVORI
7 2
boslo
03. 11. 2025 11.56
+1
Isti? Ti si še eno .ele
ODGOVORI
3 2
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.50
+8
Starmer bo pa spet delav hišne preiskave in aretiral komentatorje na internetum ker ti so res najbolj nevarni zaradi komentatorejv je že veliko ljudi umrlo zaradi uvženih napadalcev pa izredno malo :) bravo starmer zavozil si državo čestitke
ODGOVORI
8 0
jazpatipažidanamarela
03. 11. 2025 11.50
+4
Za nekatere očitno še ni umrlo dovolj ovčk, da bi se zbrihtali.
ODGOVORI
4 0
GAYPROPAGANDA
03. 11. 2025 11.48
+9
Če na Otoku ne bodo naredili korenitih sprememb je z VB konec!
ODGOVORI
10 1
boslo
03. 11. 2025 11.48
+2
Drži
ODGOVORI
3 1
extradeluxe
03. 11. 2025 11.50
+3
izgleda kot da so že preko točke od koder je vrnitev možna
ODGOVORI
3 0
Artechh
03. 11. 2025 11.52
+6
Z VB je že konec. Tle poti ni nazaj ker bi pomagal sam pristop severne Koreje čez noč kar se nikoli nau zgodilo.
ODGOVORI
6 0
Aladar
03. 11. 2025 11.48
+3
Zanima me katere verske skupnosti je ta človek ?
ODGOVORI
5 2
Lark
03. 11. 2025 11.46
+9
Zanimivo ne? Če bi bil napadalec bele polti, bi bil cel cirkus. V temu primeru, pa "železniško omrežje ostaja okolje z "nizko stopnjo kriminala".
ODGOVORI
9 0
Rožle Patriot
03. 11. 2025 11.43
+5
... vsi moji komentarji so na čakanju iz neznanega razloga ... !!!
ODGOVORI
6 1
ptuj.si
03. 11. 2025 11.47
-2
Tale očitno ni :)
ODGOVORI
2 4
veneti
03. 11. 2025 11.49
+3
ja pač ene država in ena vera sta tabu pa te bodo pustili pisati
ODGOVORI
3 0
Artechh
03. 11. 2025 11.49
+2
Cenzurirane besede uporabljaš, kako si dovoliš
ODGOVORI
3 1
Artechh
03. 11. 2025 11.42
+7
Kako to ni teroristični napad? Drugače pa če ujckas kriminalce je to rezultat. Naša levica in naša draga najbolj priljubljen politik NPC lepo počasi tako okolje ustvarjajo
ODGOVORI
8 1
ivan res grozni
03. 11. 2025 11.50
-3
Tako o0kolje ustvarjajo izključno desničarji. To njihov način delovanja.
ODGOVORI
3 6
Artechh
03. 11. 2025 11.53
+3
Vi ujckate ilegalce in romme naprimer... Tako da ne mi. Vsaj tako se javni govori /dela
ODGOVORI
4 1
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.40
+10
hahahha vsi vi,ki sklepate, po priimku da je britanec se krepko motite Williams je temnopolti preden se vžigate in sklepate se prej pozanimajte kaj je res in kaj ne... lahko bi pa dodali tudi sliko napadalca tako kot ostali... ampak treba ščitit kriminalce :)
ODGOVORI
12 2
bor99
03. 11. 2025 11.42
-1
pa ti veš od kdaj so temnopolti v UK??
ODGOVORI
3 4
boslo
03. 11. 2025 11.44
+4
Eni že od davnega, drugi od včeraj
ODGOVORI
4 0
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.44
+7
Verjetno manj kot romi v SLO in nobeden od njih se ni asimilirav :)
ODGOVORI
8 1
bor99
03. 11. 2025 11.45
+1
in ti veš, da je ta od včeraj?
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
03. 11. 2025 11.46
+7
Seveda, .. kot tudi osel rojen v Lipici .. nikakor ne more biti Lipicanec ... !!!
ODGOVORI
8 1
boslo
03. 11. 2025 11.46
+2
Kot prvo, nikjer tega ne trdim. Kot drugo, je vseeno kdaj je prišel, ne spada v civiliziran svet
ODGOVORI
3 1
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.48
+4
nevem skoraj 100 % sem, da ni prišel iz pašnika iz britansekga podeželja :)
ODGOVORI
4 0
bor99
03. 11. 2025 11.49
-1
boslo, a zato ker je temnopolt, ali zato kar je storil?
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
03. 11. 2025 11.52
+0
ZMERNI DESNIČAR seveda je temnopolt.... potomec Britanskih sužnjev ki jih je Britanjia pošilajal na kolonialne Karibe obdelovat polja sladkornega trsa
ODGOVORI
2 2
ivan res grozni
03. 11. 2025 11.53
-1
Nekateri temnoplti so že četrta ali peta generacija v VB. osumljenec, ki so ga izpustili ima korenine na Bližnjem vzhodu vendar se je spopadel s temnopoltim in preprečil več žrtev. Kriminalc so vseh ras in narodnosti.
ODGOVORI
2 3
ZMERNI DESNIČAR
03. 11. 2025 11.55
+5
res ampak največ jih je na drugem spektru :)
ODGOVORI
5 0
bor99
03. 11. 2025 11.56
-2
ivan, saj ne razumejo. oni vidijo temnopoltega pa začnejo bežati.
ODGOVORI
0 2
boslo
03. 11. 2025 11.58
+4
Potrjuje mojo tezo, temnopolti in vzhodnjaki ne spadajo v civilizacijo. Ta je odličen primer, "kao" se asimiliral, potem pa udari....
ODGOVORI
4 0
boslo
03. 11. 2025 11.59
+3
Imamo že svojih .udal dovolj, ne rabimo še tujih
ODGOVORI
3 0
IKOSS
03. 11. 2025 11.38
+8
Britanci se problema varnosti znova lotevajo na način, ki se v praksi kaže za neuspešnega in problematičnega. Omejitev povezanih s sredstvi na storilce nima pomembnejšega vpliva, vsem ostalim pa onemogoča, da bi se v primeru napada lahko učinkovito branili! Opis incidenta s strani preživelega jasno pokaže problem, kjer se nihče izmed napadenih ni sposoben učinkovito upreti napadalcu. Ti so se lahko le umikali in upali na najbolje. V kolikor bi imeli ustrezno znanje, odločnost in sredstva, bi najverjetneje storilca zlahka nevtralizirali in tako preprečili nadaljnje ogrožanje okolice. Je pa nadvse zanimivo, da se celo v Veliki Britaniji, kjer zakonsko problematizirajo posest kakršnegakoli sredstva v vlogi orožja, ob tovrstnih incidentih, policija nikoli ne pride goloroka, temveč dobro opremljena. Nadalje, vedno nove omejitve in nadzor predstavljajo erozijo svoboščin prav vseh prebivalcev, ne le zločincev, kar pomeni, da so tovrstni ukrepi nesporno nesorazmerni in tako neskladni s pravili nomotehnike! Žal se takšna izguba pravic načeloma nikoli ne vrne, zato je treba biti izjemno previden pri tovrstnih ukrepih, žal pa jih nekateri, pogosto pod emocionalnim vplivom kake tragedije, brezpogojno podpirajo.
ODGOVORI
8 0
ivan res grozni
03. 11. 2025 11.58
-1
Njegovo delovanje prej kaže na duševno neuravnovešenost kot na kaj drugega. Z napadalcem se je spopadel najprej osumljeni pa nato izpuščeni, s koreninami na Bližnjem vzhodu.
ODGOVORI
1 2
505nanic
03. 11. 2025 11.38
-2
Katere vere je napadalec?
ODGOVORI
4 6
Blue Dream
03. 11. 2025 11.50
+0
Krščanstvo dominira na Karibih ostale religije so bolj v manjšini
ODGOVORI
1 1
ivan res grozni
03. 11. 2025 11.59
+1
Kaj če je kristjan? Bi ga potem morali izpustiti?
ODGOVORI
2 1
bor99
03. 11. 2025 11.35
+0
oh in kaj zdej k ni dohtar, kot ste vsi sklepali takoj??
ODGOVORI
4 4
boslo
03. 11. 2025 11.36
+5
Kdo pravi, da ni?
ODGOVORI
6 1
Morgoth
03. 11. 2025 11.39
+4
Črnec iz Karibov je!
ODGOVORI
5 1
bor99
03. 11. 2025 11.39
-2
Ker se po imenu in priimku vidi, da je verjetno Anglež že zelo veliko generacij.
ODGOVORI
0 2
bor99
03. 11. 2025 11.41
-1
in ni iz karibov. tistega so izpustili. Dej predno blekaš neumnosti vsaj preberi kaj je prav.
ODGOVORI
2 3
boslo
03. 11. 2025 11.42
+4
Ime in priimek ni nujno, da veliko povesta. Pri nas imaš "občane" Janeze Horvate in Borise Novake
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330