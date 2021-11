Britanska policija eksplozijo v Liverpoolu označila za teroristično dejanje

Policija je sporočila, da motiv za napad trenutno še ni znan, več informacij za javnost pa bodo podali v nadaljevanju dneva. Po eksploziji je na kraju dogodka umrl potnik v taksiju, ki ga za zdaj še niso identificirali. Ob tem je bil poškodovan tudi voznik, ki pa ni v smrtni nevarnosti in je trenutno v oskrbi v bolnišnici.

Županja Liverpoola Joanne Anderson je povedala, da je voznik taksija uspešno zaklenil vrata vozila pred eksplozijo in s tem napadalcu preprečil pobeg. Taksist naj ne bi utrpel težkih poškodb in dobro okreva. "Taksistu je v svojih junaških prizadevanjih uspelo preprečiti veliko katastrofo," je dejala Andersonova in se mu zahvalila za izredno požrtvovalnost.

Policija je v nedeljo sporočila, da so v povezavi z dogodkom pridržali moške, ki so stari 29, 26 in 21 let. Danes pa so potrdili pridržanje še četrtega osumljenca.

Bolnišnica, pred katero se je zgodila eksplozija, je medtem sporočila, da so do nadaljnjega omejili obiske, pacientke pa da so preusmerili v druge bolnišnice.