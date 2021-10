Britanska policija ne bo ukrepala zoper princa

Virginia Giuffre , ki toži drugega sina britanske kraljice Elizabete, trdi, da jo je Epstein v Londonu prodal princu za spolne odnose. Takrat je bila stara 17 let in je bila po ameriški zakonodaji mladoletna. Princ Andrew je vse obtožbe zanikal.

Avgusta je metropolitanska policija (Met) sporočila, da bo pregledala svojo odločitev, da ne bo preiskovala obtožb, povezanih s preminulim obsojenim spolnim prestopnikom Epsteinom. "Ta pregled se je zaključil in ne ukrepamo več," je v izjavi dejal Met. Policija je še sporočila, da se še naprej povezujejo z drugimi organi kazenskega pregona, ki vodijo preiskavo o zadevah, povezanih z Epsteinom.

Je pa Met tudi potrdil, da je zaključil s pregledom navedb, o katerih je junija poročala televizijska hiša Channel 4 News, da je britanska družabnica Ghislaine Maxwell, nekdanje Epsteinovo dekle, v Veliki Britaniji trgovala z ženskami in dekleti ter jih zlorabljala. Oblasti so sporočile, da so "pregledale informacije, ki nam jih je medijska organizacija poslala junija", in se odločile, da "ne bodo ukrepale več".