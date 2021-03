Potrdili, da najdeno truplo pripada pogrešani 33-letni Britanki

V okviru obsežne preiskave izginotja 33-letne Sarah Everard so v sredo v gozdu v Kentu našli človeško truplo. Danes so iz Metropolitanske policije potrdili, da gre za truplo pogrešane ženske. Ta je izginila 3. marca zvečer v Londonu, ko se je sama vračala z obiska pri prijateljih.

Iskalna akcija pogrešane Sarah je potekala ves teden, pri tem so prečesali vsak kotiček na poti od prijateljičine hiše do njenega doma, pregledali so tudi ribnike v bližnjem parku. Po aretaciji policista pa so preiskavo in iskanje usmerili v Kent, kjer so nato tudi našli njeno truplo.

"Preiskava se nadaljuje s polno paro in na stotine policistov ves čas dela, zato da čim prej ugotovimo vse okoliščine Sarahinega izginotja in umora," je dejal pomočnik direktorice Metropolitanske policije Nick Ephgrave .

Žensko, ki so jo prav tako aretirali v torek zaradi suma pomoči osumljencu, so proti varščini izpustili na prostost do sredine aprila.

Primer je močno razburil britansko javnost, številne ženske pa opozarjajo, da imajo dovolj tega, da se zvečer ne počutijo varne na britanskih ulicah. Zato so za soboto zvečer v parku, v bližini katerega so Sarah nazadnje videli, napovedali vigilijo in shod pod geslom "Zavzemimo te ulice". Vendar pa je policija danes sporočila, da bo takšno zbiranje zaradi pandemije nezakonito. Organizatorji shoda, ki pravijo, da so jim sprva dovolili shod ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, so se zato pritožili postopek na višjem sodišču. Metropolitanska policija pa je pozneje sporočila, da se z organizatorji o tem še pogovarjajo.

Osumljeni policist je zaposlen kot uniformiran policist za varovanje diplomatskih objektov, med drugim rezidence in urada predsednika vlade Združenega kraljestva in Westminstrske palače, pa tudi številnih tujih veleposlaništev v Londonu. V času izginotja 33-letnice ni bil več v službi, saj je izmeno končal okoli 20. ure in se je v času Sarahinega izginotja vračal z dela.