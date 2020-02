Britanska policija preiskuje rasistični zapis: 'Ne toleriramo ljudi, ki ne govorijo angleško'

"Sedaj, ko smo končno dobili nazaj našo veliko državo, menimo, da obstaja eno pravilo, ki mora postati jasno stanovalcem v Winchester Tower. Ne toleriramo ljudi, ki govorijo tuje jezike, razen angleščine v stanovanjih." Tako se glasi zapis, ki se je v petek zjutraj pojavil na požarnih vratih v 15 nadstropjih stanovanjskega bloka v Norwichu.

"Spet smo samostojna država in tukaj govorimo kraljičino angleščino," se nadaljuje zapis in dodaja, da če želijo stanovalci govoriti svoj materni jezik, naj se "vrnejo, od koder so prišli" in vrnejo stanovanje, zato da bodo lahko v njem "živeli Britanci in se bomo lahko vrnili v normalno stanje, preden ste okužili ta nekoč izjemni otok".

Sporni zapis je policiji prijavil moški, ki v javnosti ne želi biti imenovan, je pa za BBCdejal, da je"pretresljivo, da nekdo razmišlja na ta način". Obvestil je tudi mestni svet.

Eden izmed stanovalcev bloka je za Huffington Post dejal, da se je v zadnjih letih sem priselilo nekaj družin iz vzhodne Evrope.

Obsodbe rasističnega zapisa

V soboto se je na zapis odzval mestni svet v Norwichu in na Twitterju zapisal, da "ne bodo tolerirali tovrstnega vedenja". Potrdili so, da celotno zadevo že preiskuje policija. Člani mestnega sveta so za britanske medije ostro obsodili "ostudno dejanje". "Kdorkoli je obesil zapis, je zagrešil zločin in sovraštva."

Številne obsodbe spornega zapisa so zaokrožile po družbenih omrežjih. Profesor Ben Garrod z Univerze East Anglia je tako zapisal, da"nič ne more upravičiti" tovrstnega zapisa, ter da je "Norwich odprto in vključujoče mesto".