Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke

Kot je sporočila policija, so "po sumljivi smrti" Ann Widdecombe na njenem domu sprožili preiskavo umora. "Utrpela je hude poškodbe," je novinarjem povedal predstavnik policije in poudaril, da so v zvezi s smrtjo Widdecombe že aretirali 26-letnega Britanca.
Dodal je še, da "nima informacij, ki bi nakazovale, da gre za politično motiviran zločin", prav tako njene smrti ne povezujejo s terorizmom.
Widdecombe je bila sprva članica konservativcev, nato pa se je kot glasna zagovornica brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK.
Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je novico o preiskavi umora Widdecombe označil za šokantno, vodja konservativcev Kemi Badenoch pa je okoliščine označila za "izjemno pretresljive".
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