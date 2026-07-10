Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke

Kot je sporočila policija, so "po sumljivi smrti" Ann Widdecombe na njenem domu sprožili preiskavo umora. "Utrpela je hude poškodbe," je novinarjem povedal predstavnik policije in poudaril, da so v zvezi s smrtjo Widdecombe že aretirali 26-letnega Britanca.

Dodal je še, da "nima informacij, ki bi nakazovale, da gre za politično motiviran zločin", prav tako njene smrti ne povezujejo s terorizmom.