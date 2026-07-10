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Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke

London, 10. 07. 2026 20.11 pred 38 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Preiskava smrti Ann Widdecombe

V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Ann Widdecombe, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor in da je že pridržala osumljenca.

Ann Widdecombe
Ann Widdecombe
FOTO: Profimedia

Kot je sporočila policija, so "po sumljivi smrti" Ann Widdecombe na njenem domu sprožili preiskavo umora. "Utrpela je hude poškodbe," je novinarjem povedal predstavnik policije in poudaril, da so v zvezi s smrtjo Widdecombe že aretirali 26-letnega Britanca.

Dodal je še, da "nima informacij, ki bi nakazovale, da gre za politično motiviran zločin", prav tako njene smrti ne povezujejo s terorizmom.

Widdecombe je bila sprva članica konservativcev, nato pa se je kot glasna zagovornica brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK.

Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je novico o preiskavi umora Widdecombe označil za šokantno, vodja konservativcev Kemi Badenoch pa je okoliščine označila za "izjemno pretresljive".

Ann Widdecombe britanska poslanka združeno kraljestvo umor

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KOMENTARJI1

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Hugh_Mungus
10. 07. 2026 20.58
Bejba je bla based, čeprav je proti koncu zagovarjala čedalje večje neumnosti. Naj počiva v miru
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