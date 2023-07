Britanska policija z novimi pooblastili za zatiranje protestov

Konservativna britanska vlada je poudarila, da podpira svobodo demonstracij, obenem pa je bila kritična do radikalnih oblik protestov. "Javnost ima dovolj tega, da njeno življenje motijo sebični protestniki. Kaos, ki smo mu priča na naših ulicah, je nezaslišan," je dejala notranja ministrica Suella Braverman.

Kritiki po drugi strani trdijo, da strožja zakonodaja ogroža pravico do demonstracij. Vlada je že pred tem močno omejila pravice udeležencev protestov. Policisti lahko na primer zaradi suma aretirajo vsakogar, za kogar menijo, da bi lahko kršil javni red in mir. To pravico so policisti prvič uporabili ob kronanju kralja Karla III..

Lani so v Veliki Britaniji prijeli več sto demonstrantov, med njimi tudi okoljskih aktivistov, ki so protestno blokirali glavne ceste in mostove. Nekateri so protestirali tako, da so se usedli sredi ceste ali pa so se celo prilepili nanjo, da jih je policija težje odstranila, še poročajo agencije.