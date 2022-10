Britanska premierka Liz Truss po le šestih tednih na položaju odstopila

Notranja ministrica Suella Braverman je v sredo kot razlog za odstop sicer navedla lastno kršitev pravilnikov, a je hkrati priznala, da ima zadržke glede usmeritve aktualne vlade. V odstopnem pismu je zapisala, da je vlada prelomila ključne obljube. Kasneje so zaokrožile tudi govorice o odhodu vodje poslanske skupine konservativcev Wendy Morton in njenega namestnika Craiga Whittakerja, a je BBC davi poročal, da za zdaj ostajata na položaju.

Iz britanskega parlamenta so sicer v sredo zvečer poročali o pravem kaosu ob glasovanju o zakonu o hidravličnem lomljenju. Predlagali so ga opozicijski laburisti, ki nasprotujejo odpravi prepovedi frackinga, ki jo predlaga vlada. Tudi številni konservativni poslanci odpravi prepovedi nasprotujejo, a so jim v stranki dali vedeti, da bo glasovanje dejansko izrekanje o zaupnici vladi in premierki, ter jim zagrozili s sankcijami. Kljub temu 40 torijskih poslancev ni glasovalo in na Downing Streetu so danes že napovedali disciplinske ukrepe proti njim. Vladna stran je sicer na glasovanju dobila dovolj podpore.