Britanska premierka Truss se bori za politično preživetje

Po rošadi na čelu ministrstva je Truss v petek priznala, da so bile pri sprejemanju t. i. mini proračuna storjene napake, na katere so se finančni trgi odzvali negativno, zato je nujno ukrepati takoj, da trgom pokažejo fiskalno disciplino. Napovedala je zvišanje davka na dohodek pravnih oseb, kar je sicer načrtovala že prejšnja vlada, a je v nasprotju s prvimi načrti Trussove.

Kwarteng in Trussova sta namreč konec septembra napovedala obsežno znižanje davkov v vrednosti 45 milijard funtov (okoli 51 milijard evrov), ne da bi obenem napovedala, kako nameravata pokriti ogromno proračunsko luknjo, ki bi s tem nastala. Njun predlog je povzročil velike pretrese na finančnih trgih in sprožil ostre kritike tako doma kot v tujini, med drugim celo s strani predsednika ZDA Joeja Bidna .

Truss je pred dnevi razrešila finančnega ministra Kwasija Kwartenga in za njegovega naslednika v petek imenovala nekdanjega zunanjega ministra Jeremyja Hunta . Z imenovanjem slednjega – sicer podpornika glavnega tekmeca Trussove za vodenje vlade Rishija Sunaka – skuša premierka povrniti stabilnost britanskega finančnega sistema in obenem sebe ohraniti na položaju, a pri tem vsaj zaenkrat ni preveč uspešna.

Tudi novi finančni minister Hunt je nato v soboto ocenil, da so bile v vladnem načrtu za davčno reformo, s katero bi znižali davke zlasti za najbogatejše, storjene napake. Kot je dejal, bo treba nekatere davke zvišati in sprejeti težke odločitve za ponovno vzpostavitev verodostojnosti britanske gospodarske politike.

Danes se Hunt in premierka sestajata, da bi pripravila nov načrt proračuna, ki ga bo minister nato predvidoma predstavil 31. oktobra.

"To bo zelo, zelo težko in mislim, da moramo biti glede tega odkriti z ljudmi," je v danes objavljenem pogovoru za britansko televizijo BBC priznal Hunt, ki se je sicer postavil v bran premierki, češ da je naredila eno najtežjih stvari v politiki – spremenila svoje stališče. Zatrdil je, da Trussova ostaja na čelu vlade. Kot je še nadaljeval, je prizadevanje za gospodarsko rast prava stvar, a da so šli predaleč prehitro. Njegov fokus bo tako ne le na rasti, ampak tudi na zagotavljanju stabilnosti, je dejal.

Po odhodu Borisa Johnsona v vladajoči stranki izbruhnila prava bitka

Pretresi na finančnih trgih so med drugim vodili v povečanje stroškov zadolževanja za milijone Britancev in padec javne podpore premierkinim konservativcem. V vladajoči stranki je ob tem le nekaj tednov po odhodu Borisa Johnsona z mesta premierja izbruhnila prava bitka.

Številni britanski časniki in tudi več vidnih konservativnih politikov na Otoku ocenjujejo, da je osrednja obljuba nove premierke padla in da so Trussovi šteti dnevi na čelu vlade. Sunday Times in Sunday Express poročata, da so konservativni poslanci podali že okoli sto pisem, v kateri premierki izrekajo nezaupanje. Nasprotniki Trussove znotraj njene lastne stranke naj bi se že dogovarjali o njeni zamenjavi s Sunakom ali kom drugim, omenjata se Penny Mordaunt in obrambni minister Ben Wallace, poroča Sunday Mirror.

Poslanec torijcev Robert Halfon je vladi očital, da je v zadnjih tednih videti kot libertarni džihadisti in da z državo ravna kot laboratorijem miši, v katerem izvaja eksperimente ultra svobodnega trga. "Nisem še doživel, da bi bilo ozračje tako vročično, kot je v tem trenutku" in "Zdi se kot konec, mislim, da je prihodnji teden ne bo več" Politico navaja izjavi še dveh drugih vidnih torijskih poslancev na WhatsAppu.