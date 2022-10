Britanska premierka že tarča kritik, med člani stranke se krepi odpor

Nova premierka in vodja torijcev, ki se manj kot mesec dni po zasedbi položaja že sooča s krizo, vztraja, da bodo sporni vladni načrti pripomogli k ponovni gospodarski rasti države, medtem ko se ta spopada z izjmeno visoko inflacijo in recesijo.

Na štiridnevnem kongresu mora Truss o svojih načrtih prepričati člane lastne stranke, med katerimi se krepi odpor.

Nekdanji minister za stanovanjsko politiko Michael Gove je za britansko mrežo BBC kritiziral davčne načrte vlade. Torijci glede na poročila razmišljajo o glasovanju proti načrtom v parlamentu, na primer proti odpravi najvišje davčne stopnje za največje zaslužkarje. A generalni sekretar stranke Jake Berry je uporniškim članom v intervjuju za televizijo Sky News zagrozil z izključitvijo.

Truss priznala napake v komuniciranju

Truss je v pogovoru za BBC priznala napake v komuniciranju svojih načrtov. Kot je dejala, bi morala "bolje pripraviti teren" za napovedane davčne olajšave in obsežno zadolževanje, pri tem pa zatrdila, da bo vztrajala pri načrtih.

"Stojim za svežnjem, ki smo ga napovedali (...), vendar se strinjam, da bi morali pri tem bolje pripraviti podlago," je povedala v svojem prvem televizijskem nastopu v živo, odkar je vlada 23. septembra predstavila načrte.

Novi finančni minister Kwasi Kwarteng je takrat predstavil več milijard funtov težak sveženj, s katerim naj bi pomagali gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo z naraščajočo inflacijo. Napovedal je številna znižanja davkov, ki naj bi po ocenah državo do leta 2026 stala skoraj 45 milijard funtov.

Tako kot Trussova se je tudi Kwarteng znašel pod plazom kritik. Po poročanju časnika Sunday Times se je minister po objavi načrtov udeležil zabave z upravitelji hedge skladov, ki so imeli finančno korist od padca britanskega funta in so Kwartenga podprli pri njegovi usmeritvi.